Çift Kameralı Redmi 8 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Redmi 8'in tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Redmi 8, 6.22 inçlik ekrana sahip. Cihaz gücünü Qualcomm'un Snapdragon 439 yonga setinden almakta. 4GB RAM'e sahip olan Redmi 8, 32 ve 64GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri ile gelmekte. Akıllı telefonun depolama alanı microSD kart ile 1TB'a kadar artırılabilmekte.

Redmi 8'in ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 12MP ana, 2MP portre fotoğraflar için derinlik sensörü. Redmi 8'in kamerası yapay zeka teknolojisi sayesinde 33 farklı sahneyi tespit etmekte.

5.000 mAh bataryadan beslenen akıllı telefonda 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta. Cihazın kutu içeriğinden sadece 10 Watt'lık şarj adaptörü çıkmakta. Redmi 8, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile gelmekte.

Redmi 8 Fiyatı

Redmi 8'in 32GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin 112 dolar, 64 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin ise 126 dolar olduğu açıklandı.