Samsung Galaxy M11 Satışa Çıkıyor, İşte Özellikleri

Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M11 nihayet resmileşti. Şirketin Birleşik Arap Emirlikleri sitesinde listelenen giriş seviye akıllı telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak yakında satışa çıkacak.

Samsung Galaxy M11 Özellikleri

Samsung Galaxy M11 telefonun geleceğini aylar öncesinden öğrenmiştik, geçtiğimiz hafta da görselleri ve özellikleri sızdırılmıştı. Güney Koreli devin giriş segment telefonu Galaxy M11 sonunda resmi oldu.

Plastik gövdeye sahip olan telefonun siyah, mavi ve menekşe rengi bulunuyor. HD+ çözünürlüğe çıkabilen 6.4 inç LCD Sonsuz-O ekran (sol üst köşede delik çentik bulunuyor) ile gelen M11, Snapdragon 450 işlemciden güç alıyor. 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB depolama alanı (microSD kart ile 512GB’a kadar ek alan) seçenekleri olan telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu (13 megapiksel f/1.8 ana sensör, 5 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel f/2.4 derinlik sensörü), önde tek 8 megapiksel selfie kamera görüyoruz. Hem ön hem arka kamera 1080p 30FPS video kaydı yapabiliyor. Parmak izi sensörü cihazın arkasına konumlandırılmış. Bağlantı noktasında 4G LTE, çift SIM kart yuvası, tek bant WiFi b/g/n, Bluetooth 4.2 ile gelen telefonda kablolu kulaklık kullananları sevindirecek bir detay (3.5mm kulaklık girişi) dikkat çekiyor. Telefonda NFC bağlantısı bulunmuyor. En kalın noktası 9mm, ağırlığı 197 gr olan telefonda 15W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy M11, Birleşik Arap Emirlikleri’nde perakende mağazalarında satışa çıkacak ancak önceden de dediğimiz gibi kesin tarih ve fiyat henüz açıklanmadı.