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  4. 2 Kişiyi YouTuber Yapıyoruz! - Nasıl YouTuber Olunur?

2 Kişiyi YouTuber Yapıyoruz! - Nasıl YouTuber Olunur?

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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YouTuber Nasıl Olunur? sorusuna cevap veriyoruz ve 2 arkadaşımıza GearBest üzerinden aldığımız YouTuber ürünlerini hediye ediyoruz!

YouTuber olmanın sanıldığı kadar kolay olduğunu düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Zira, sürekli ilgi çekici içerik üretmek ve bunu düzenli bir şekilde gerçekleştirmek kesinlikle basit bir olay değil. Her ne kadar zor olsa da, planlı ve stratejik bir şekilde ilerlerseniz, istediğiniz noktaya ulaşmanız içten bile değil.

Nitekim, belli bir seviyeye geldiğinizde bunun karşılığını maddi yönden de alıyorsunuz. Öyle ki, düzenli video yayınlayan gençlerin geliri Türkiye'de 10 bin dolar ile 100 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor. Hal böyle oluca, YouTuber'lık dünyada ve ülkemizde birçok gencin hayallerini süslüyor.

Biz de, YouTuber Nasıl Olunur? sorusuna cevap aradık ve bu yolda izlemeniz gereken 5 önemli noktayı sizler için belirledik. Hatta şanslı 2 arkadaşımıza da GearBest üzerinden aldığımız ve içinde kamera, tripot, mikrofon ve kulaklık olan profesyonel YouTuber ürünlerini hediye edeceğiz! 

İşte YouTuber olmak için izlemeniz gereken 5 önemli adım:

  1. YouTube kanalı açın
  2. Kanalınızın ne üzerine olacağını belirleyin ve kendinize bir kategori seçin
  3. Çektiğiniz videoları montajlayacak birini bulun ya da video kurgu konusunda kendinizi geliştirin
  4. Videoları çekebileceğiniz bir kameraya sahip olun
  5. Videolarınızın Clickbait olup olmadığını belirleyin

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ETİKETLER : youtube youtuber gearbest

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