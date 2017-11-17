YouTube'dan Kazandığı Para ile 6.9 Milyon Dolarlık Köşk Satın Aldı

Vine, her ne kadar artık hayatımızda olmasa da meşhur ettiği isimler hemen hergün gündem olmaya devam ediyor. Vine'da çektiği kısa videolarla dünyanın en ünlü sosyal medya yıldızlarından biri haline gelen Jake Paul, YouTube'dan kazandığı parayla 6.9 milyon dolar değerinde köşk satın aldı.

YouTuber ya da diğer bir deyişle Influencer olmak şüphesiz birçok gencin hayallerini süslüyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre, bugünün ve bilhassa geleceğin en popüler mesleklerinin başında YouTuber'lık geliyor.

Markalar da Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip kişilerin içerik yoluyla ürünlerini tanıtması ya da kullanması için hatrı sayılır paralar ödüyorlar. Buna kısaca, Influencer Marketing deniyor.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da bu sayede milyonlarca dolar para dönüyor. Bu leziz pastanın en büyük payını da takipçisi sayısı milyonları bulan YouTuber'lar alıyor.

Bu kişilerden bir tanesi de Vine'da çektiği videolarla kısa sürede dünyanın en popüler sosyal medya yıldızlarından biri haline gelen Jack Paul. Hatırlayanlar olacaktır. Jack Paul, Logan Paul (abisi), Amanda Cerny, Lele Pons ve King Bach aynı dönemde sükse yapmışlardı ve beraber çektikleri Vine'lar dünyanın her yerinde izlenme rekorları kırıyordu.

20 yaşındaki Jack Paul, Vine'ın kapanmasıyla birlikte kendini YouTube'a attı ve ürettiği orijinal içeriklerle Vine'daki takipçi sayısını katladı ve şu an tam 12 milyon takipçiyle adından bir hayli söz ettiriyor. O Jack Paul, ABD'de YouTube'tan kazandığı para ile malikane aldı.

Köşk ya da malikane ismine ne derseniz deyin, Los Angeles'ın en değerli yerlerinden bir tanesinde ve 3.500 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Paul'un 6.9 milyon dolar ödeyerek aldığı malikanede 8 yatak odası, 10 banyo, soğutma odası, spa ve havuz bulunuyor. Söz konusu malikaneyi bir çırpıda anlattığıma bakmayın. Fotoğraflardan da göreceğiniz üzere malikanede yok yok.

Paul yeni bir videoda bu evi, sosyal medya yıldızları için yönetim şirketi olan Team 10'daki arkadaşlarıyla paylaşacağını belirtti. Paul ayrıca Disney Channel'ın "Bizaardvark" programında hareket ederek sosyal medya kişilikleri için bir yönetim şirketi kurmuştu.

Paul, Temmuz ayında komşularıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelmiş ve komşularının onu öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

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