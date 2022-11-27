2000 TL altı alınabilecek akıllı saatler hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden listede yer alan akıllı saat modelleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda akıllı saat modeli bulunuyor. Bu cihazların bir kısmı yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulurken bazıları ise fiyat performans yapısı ile dikkat çekiyor. Peki, uygun fiyatlı en iyi akıllı saat modelleri hangileri?

2.000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler Listesi

Huawei Watch Fit 2

Xiaomi Mi Watch Lite

Redmi Watch 2 Lite

Amazfit GTR 2e

Realme Watch S

Yukarıda uygun fiyatlı akıllı saat modelleri yer alıyor. Listede bulunan saatlerin özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Huawei Watch Fit 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,74 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 336 piksel

Boyut: 33,5 x 46 x 10,8 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 10 gün

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Ağırlık: 26 gram (kayış hariç)

1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huwaei Watch Fit 2, bu ekran üzerinde kullanıcılara 480 x 336 piksel çözünürlük sunuyor. 5 ATM suya dayanıklılık desteğinin yer aldığı saatte uyku takibi ve SpO2 takibi özellikleri bulunuyor.

Xiaomi Mi Watch Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,4 inç

Ekran Teknolojisi: TFT

Ekran Çözünürlüğü: 320 x 320 piksel

Boyut: 41 x 35 x 10,9 mm

Kullanım Süresi: 9 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Yok

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Ağırlık: 21 gram (kayış hariç)

1,4 ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Mi Watch Lite, TFT ekranda üzerinde kullanıcılara 320 x 320 piksel çözünürlük sunuyor. Standart kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunan cihazda uyku takibi yapılabiliyor. SpO2 desteğinin yer almadığı cihaz kayış hariç 21 gram ağırlığında.

Redmi Watch 2 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,55 inç

Ekran Teknolojisi: TFT

Ekran Çözünürlüğü: 320 x 360 piksel

Boyut: 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 10 gün

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Ağırlık: 35 gram (kayış dahil)

Standart kullanımda 10 güne kadar pil ömrü sunan Redmi Watch 2 Lite kayış dahil 35 gram ağırlığında. 1,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, bu ekran üzerinde kullanıcılara 320 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. Uyku takibi ve SpO2 takibi özelliklerini içeren cihaz 5 ATM suya dayanıklılığa sahip.

Amazfit GTR 2e Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,39 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 454 x 454 piksel

Boyut: 46,5 x 46,5 x 10,8 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 24 gün

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Ağırlık: 32 gram (kayış hariç)

1,39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Amazfit GTR 2e, bu ekran üzerinde kullanıcılara 454 x 454 piksel çözünürlük sunuyor. Standart kullanımda 24 güne kadar pil ömrü ile dikkat çeken cihazda uyku takibi ve SpO2 takibi özellikleri yer alıyor. GTR 2e kayış hariç 32 gram ağırlığında.

Realme Watch S Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,3 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 360 x 360 piksel

Boyut: 47 x 47 x 12 mm

Kullanım Süresi: 15 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: IP68

Ağırlık: 48 gram (kayış dahil)

IP68 desteği sayesinde suya dayanıklı olan Realme Watch S'te IPS LCD ekran bulunuyor. 1,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, bu ekran üzerinde kullanıcılara 360 x 360 piksel çözünürlük sunuyor. Kayış dahil 48 gram ağırlığındaki cihaz standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Bu yazıda 2.000 TL altı alınabilecek akıllı saatler listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en fazla batarya tüketen uygulamaların neler olduğunu merak ediyorsanız en çok batarya tüketen uygulamalar listesine de göz atabilirsiniz.