En çok batarya tüketen uygulamalar, akıllı telefon kullanıcılarının çoğu tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor çünkü bu hizmetler, cihazların şarjının daha kısa sürede bitmesine neden oluyor.

Android telefonunuzun bataryası sürekli olarak azalıyorsa sorunu cihazda aramayın. Standart batarya kapasitelerine sahip telefonların normal kullanımlara göre hesaplanmış dayanıklılık süreleri, telefona uygulamalar yüklendikçe azalıyor ve fabrika ayarlarından farklılıklar gösterebiliyor.

Günümüzde çok fazla sayıda mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların pek çoğu hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırırken aynı zamanda şarjın da azalmasına neden oluyor. Peki, en çok pil tüketen uygulamalar neler?

En Çok Batarya Tüketen Uygulamalar Listesi

Facebook

Fitbit

Facebook Messenger

Instagram

Snapchat

YouTube

Uber

Tinder

Skype

Amazon Alexa

Yukarıda en çok şarj yiyen uygulamalar listesi bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca hızlı şarj telefona zarar verir mi sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Facebook

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Facebook, en fazla pil tüketen uygulamalar arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya uygulamasında Hikayeler, Reels, Marketplace, oyunlar, gruplar ve daha pek çok özellik bulunuyor.

Marketplace özelliğinin ne işe yaradığını merak ediyorsanız Facebook Marketplace nedir, nasıl kullanılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Söz konusu özellikler, uygulama içerisinde uzun süre boyunca vakit geçirmenize imkân tanıyor. Bu da şarjınızın daha kısa sürede bitmesine neden oluyor. Ayrıca uygulamanın arka planda yüksek kaynak tükettiği ortaya çıkmıştı.

Fitbit

Sağlık ve fitness uygulaması Fitbit, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Uygulama üzeirnden gün içerisinde ne kadar mesafe katettiğinizi, kaç adım attığınızı, kaç kalori yaktığınızı öğrenebilir kilonuzu takip edebilirsiniz. Uygulamada daha birçok özellik yer alıyor.

Facebook Messenger

Facebook Messenger, popüler sosyal medya platformu Facebook'ta bulunan hesabınızda ekli kişiler ile iletişim kurabilmenize imkân tanıyor. Uygulama üzerinden mesajlaşmanın yanı sıra sesli ya da görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Bunların yanı sıra Hikayeler, dosya gönderme gibi işlevleri de içeriyor.

Instagram

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların görsel ve video paylaşabilmesini sağlıyor. Paylaşımların bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayan Hikayeler ve kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyan Reels özellikleri bulunuyor.

Snapchat

Çok şarj tüketen uygulamalar listesinde Snapchat de bulunuyor. Tüm dünyada çok popüler bir sosyal medya platformu olan Snapchat üzerinden yapılan paylaşımlar belirli bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama üzerinden mesajlaşma imkânı da mevcut.

YouTube

YouTube'da çok fazla sayıda video yer alıyor. Uygulama üzerinden video izlerken uzun süre boyunca ekranın açık kalması gerekiyor. Bu da hızlı şarj tüketimine neden oluyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamada canlı yayın yapma özelliği de yer alıyor.

Uber

Akıllı telefon ve tabletlerin şarjlarını en fazla tüketen hizmetler arasında Uber da bulunuyor. Başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunan uygulamayı kullanarak bir araç çağırabilir ve yolculuk yapabilirsiniz.

Tinder

Yıllardır tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Tinder, çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Yeni insanlar ile tanışma fırsatı sunan uygulama hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Tinder nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Skype

Bir dönemin en popüler hizmetlerinden biri olan Skype, günümüzde de çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla ya da ailenizle mesajlaşabilir, sesli ya da görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz. Uygulamada dosya ve emoji gönderme gibi özellikler de mevcut.

Amazon Alexa

Amazon Alexa, dünyanın en popüler dijital asistanlardan biridir. Çoğu akıllı ev ürünü ile uyumlu olan hizmet kullanılarak müzik dinlenebiliyor, alışveriş listesi oluşturulabiliyor ve daha pek çok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Amazon tarafından sunulan hizmet, kolay bir kullanıma sahip.

Bu yazıda en çok batarya tüketen uygulamalar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca cihazınızı daha hızlı şarj etmek istiyorsanız akıllı telefon nasıl hızlı şarj olur sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.