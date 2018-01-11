2018'in Bütçe Telefonu Adayı! Huawei Honor 7x - CES 2018 Özel

Huawei, CES 2018 Fuarı'nda düşük bütçeli kullanıcılar için yeni Huawei Honor 7x'i tanıttı. Huawei Honor View 10 ön incelemesini yaptığımız bir önceki videomuzdan sonra bu sefer de Huawei Honor 7x ön incelemesi ile karşınızdayız. Şaşırtan derecedeki uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Honor 7x hakkındaki her şey sizler için inceleme videomuzda. İyi seyirler!

Huawei Honor 7x Özellikleri

5.93 inçlik Full HD bir ekrana ve 407 ppi yoğunluğa sahip olan akıllı telefon, gücünü şirketin kendi geliştirdiği Kirin 659 işlemcisinden alıyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan Honor 7x modeli, 16MP ve 2MP çözünürlüğünde olmak üzere çift kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Huawei tarafından ilk kez Londra'da düzenlenen lansmanda gün yüzüne çıkan cihaz, 3340 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Fiyat-performans noktasında orta segmentteki en iddialı akıllı telefonlardan bir tanesi olan Honor 7x, çerçeveviz ekran özelliğini bünyesinde barındırıyor. Yüzde 82.9'luk ekran kasa oranına sahip olan akıllı telefon, bu anlamda sınıfının lider cihazlarından biri olarak öne çıkıyor.

Android 7.0 Nougat ile gelen Huawei Honor 7x, Amerika'da 199 dolardan satışa sunuldu. Avrupa pazarında 200 ila 300 euro arasında satılması beklenen cihazın ülkemizde de yaklaşık 1500 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor.

Huawei Honor 7x ile ilgili tüm izlenimlerimizi sizler için çektiğimiz inceleme videosunda bulabilirsiniz. Tamindir olarak Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018'deki en önemli gelişmeleri sizler için aktarmaya devam edeceğiz. İyi seyirler!