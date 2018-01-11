Logitech'den Bomba Gibi Yenilikler! - CES 2018 Özel

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2018'deki izlenimlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda, Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar ile Logitech'in 2018 hedefleri ve yeni ürünleri hakkında konuştuk. Tamindir'in sorularını yanıtlayan Uyar, Türkiye'de Logitech markası olarak 2005 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ve Türk kullanıcıların kendileri için her zaman değerli olduğunu ifade etti. Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar ile yaptığımız ropörtajın tamamı videomuzda. İyi seyirler!

Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar'dan Önemli Açıklamalar

Bilgisayar aksesuarları denince akla ilk gelen markalardan bir tanesi olan Logitech, tanıttığı ürünlerle CES 2018 fuarının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. 2015 yılında ismini Logi olarak değiştiren şirketin Türkiye Müdürü Mustafa Uyar, bu sürecin arka planında yaşanan detayları anlattı. Uyar, "Logitech, artık eski Logitech değil. Yani bir önceki neslin gözündeki Logitech markası, yalnızca klavye, mouse ve diğer bilgisayar donanımları etrafında konumlanıyordu. Ancak yeni Logitech, tek bir şirketten değil, beş farklı şirketi çatısı altında toplayan bir markaya evrildi" dedi.

Logitech'in müzik, eğlence, spor ve gaming alanlarında aktif bir rol oynadığını ve markanın değişime gittiğini söyleyen Uyar, "Şirket zaman içinde büyük bir değişim yaşadı; dolayısıyla marka da başka bir tarafa gitti. Logi, Logitech'in alt tarafında kullandığımız bazı yeni ürünlere verdiğimiz bir marka. Bir dönem, markanın ismi konusunda kafa karışıklığı yaşamıştık, ancak bundan sonra pazarda farklı markalarla var olacağımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Farklı kategorilerde, farklı markalarla gitmenin işin daha kolay yönetilmesini sağladığını dile getiren Uyar, bu şekilde tüketiciyle olan iletişimin artacağını ve kişinin ilgi alanına göre yoğunlaşacaklarını belirtti. Uyar, Logitech'in CES 2018'deki en flaş ürünleri olarak gaming tarafındaki donanımları işaret etti. Logitech'in piyasaya çıkardığı ürünlerle bir devri değiştirdiğini söyleyen Uyar, fuarın yıldızı olarak Powerplay Wireless Charging Mouse Pad'ini gösterdi.

Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar ile gerçekleştirdiğimiz özel sohbetin tamamı videomuzda. İyi seyirler!