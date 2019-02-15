3 Kameralı Samsung! - Samsung Galaxy A7 (2018) kutu açılımı

Samsung'un oldukça büyük yatırımlar yaparak piyasaya çıkarttığı A9 ve A7 2018 modellerinden A7 2018 modelinin kutusunu bu videoda açıyoruz. Cihazın kutu içeriği, ilk bakışı ve fiyat detaylarını sizlere aktarıyoruz.
Samsung Galaxy A7 (2018) Teknik Özellikleri
Ekran: 6.0 inç FHD+ (1080 x 2220px )
İşlemci: 2.2 GHz 8 çekirdeli Exynos 7885
RAM: 4 GB
Depolama:64 GB + 512 GB'a kadar arttırılabilir.
Arka üçlü kamera: 24 MP f/1.7 ana kamera, 8 MP f/2.4 120 derece geniş açılı kamera, 5 MP f/2.2 derinlik kamerası
Ön kamera: 24 MP f/2.0
Pil: 3,300 mAh
Samsung Galaxy A7 (2018) Fiyatı
Samsung Galaxy A7 2018 2199 TL'lik fiyattan alıcılarını bekliyor.
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