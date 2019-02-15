3 Kameralı Samsung! - Samsung Galaxy A7 (2018) kutu açılımı

Samsung'un oldukça büyük yatırımlar yaparak piyasaya çıkarttığı A9 ve A7 2018 modellerinden A7 2018 modelinin kutusunu bu videoda açıyoruz. Cihazın kutu içeriği, ilk bakışı ve fiyat detaylarını sizlere aktarıyoruz.

Samsung Galaxy A7 (2018) Teknik Özellikleri

Ekran: 6.0 inç FHD+ (1080 x 2220px )

İşlemci: 2.2 GHz 8 çekirdeli Exynos 7885

RAM: 4 GB

Depolama:64 GB + 512 GB'a kadar arttırılabilir.

Arka üçlü kamera: 24 MP f/1.7 ana kamera, 8 MP f/2.4 120 derece geniş açılı kamera, 5 MP f/2.2 derinlik kamerası

Ön kamera: 24 MP f/2.0

Pil: 3,300 mAh

Samsung Galaxy A7 (2018) Fiyatı

Samsung Galaxy A7 2018 2199 TL'lik fiyattan alıcılarını bekliyor.