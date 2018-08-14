Samsung Galaxy Note 9 İnceleme - Amerika'dan Ucuz!

Samsung Note 9 detaylı inceleme videosunda, ülkemizde piyasaya yeni çıkan Samsung Note serisinin yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9 model akıllı telefonu inceliyoruz. New York’ta yapılan lansman sonrasında Tamindir ofisine ulaşan Note 9, inceleme videosunda, ilk izleniminden performans testlerine kadar sizler için inceliyoruz. Sınıfındaki diğer akıllı telefonlar ile aralarındaki hem tasarımsal hem de performans farklarına değindiğimiz Note 9 detaylı incelemesinde, Note 9 alınır mı? Verdiğimiz paranın karşılığını verebilecek mi? En iyi fiyat/performans telefonu hangisi? Galaxy Note 9 iyi bir cihaz mı? Aynı segmentte piyasaya çıkan diğer marka ve modellerden farkları var mı? Note 8 ile Note 9 arasındaki farklar nedir? gibi sorulara cevaplar arıyoruz.

Note 9 un ekranı Note 8 ile aynı gibi gözükse de aslında 0.1 inç’lik bir büyüme söz konusu ve bu büyümeyi Note 8 aksesuarlarının uyumsuzluğuyla anlayabiliyorsunuz :) 1440x2960 çözünürlüğe sahip süper amoled bu ekranın piksel yoğunluğu 516 ppi seviyesinde, Note 8’de bu piksel yoğunluğu 522 ppi seviyesindeydi. Ekran oranı 18:9 olarak belirlenmiş ve HDR 10 desteği bulunuyor. Aradaki bu ufak piksel farklılığının sebebi 0.1 inçlik büyüklükten kaynaklanıyor.

Samsung Galaxy Note 9’un kutu içeriğinde neler var? Cihazın kendisinden, şarj aletine, kulaklıklarından kutu içerisindeki diğer bileşenlerine kadar bu detaylı inceleme videosunda gözler önüne getiriyoruz. Detaylı inceleme videosunda cihazı çeşitli benchmark, geekbench yazılımlarıyla da test ettiğimiz videoda hem cihazın tasarımsal özellikleri hem de arayüzü ile ilgili deneyimlerimizi ve yorumları izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 9 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.4 inç Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2960

Piksel Yoğunluğu: 516 PPI

Ekran/Gövde Oranı: 83.4 %

Pil Kapasitesi: 4000 mAh

İşlemci: Exynos 9810 Octa / Qualcomm SDM845 Snapdragon 845

İşlemci Hızı: Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver)

Grafik İşlemci (GPU): Mali-G72 MP18 Adreno 630

Bellek (RAM): 6GB

Dahili Depolama: 128GB

Maks. Hafıza Kartı Kapasitesi: 512GB

Arka Kamera:12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm, AF, OIS, 2x optik zum

Ön Kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Samsung Galaxy Note 9 Fiyatı!

İki farklı versiyon ile ülkemizde satışa çıkacak olan Note 9’un 128 GB modeli 6499 TL, 512 GB modeli ise 7499 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy Note 9 ile ilgili daha detaylı bilgileri ürünün inceleme videosunda bulabilirsiniz.