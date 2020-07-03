77 Sülalenizi Bilen Uygulama: TikTok!

TikTok'un çok önemli verilere izinsiz bir şekilde erişebildiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Bunların devamında TikTok hakkında ülkemizce de soruşturma açıldı. TikTok'un kişisel bütün verileri ihlal ettiği iddiasının içeriğini ve tüm detaylarını bu videoda sizlere aktarıyoruz. İşte TikTok soruşturması detayları.

TikTok Soruşturması Hakkında Detaylar

Geçtiğimiz günlerde Reddit'te tersine mühendislik yöntemi ile araştırma yapan bir kullanıcı TikTok'un eriştiği verileri listeledi. TikTok üzerinde yapılan incelemelere göre uygulama, cihazınızda yer alan bilgilerin hemen hepsine erişim sağlayabiliyor.

Reddit'teki kullanıcın yaptığı paylaşıma göre TikTok, cihazınızın temel donanım bileşenlerinden tutun da anlık konumunuza kadar erişebiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) da son günlerde TikTok hakkında yayınlanan "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti. TikTok hakkında resen inceleme başlatıldı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalın!