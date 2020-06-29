TikTok Veri Gizliliği Kurallarını Altüst Etti: Bakın Nelere Erişebiliyor!

Son zamanlarda kişisel veri gizliliği üzerine bazı iddialar ile gündeme gelen TikTok, görünüşe göre çok büyük bir rezalet ile karşı karşıya. Reddit'te tersine mühendislik yöntemi ile araştırma yapan bir kullanıcı TikTok'un eriştiği verileri listeledi. TikTok veri gizliliği konusunda hepinizi şoke edecek bazı detaylara sahip gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Reddit Veri Gizliliği Konusunda Şok Etti!

TikTok üzerinde yapılan incelemelere göre uygulama, cihazınızda yer alan bilgilerin hemen hepsine erişim sağlayabiliyor. Peki bunların arasında neler var?

- Cihazınızın temel donanım bileşenleri. Örneğin kullandığınız telefonun işlemcisi, depolama alanı, boş depolama alanı, ekran boyutu ve dpi değeri.

- Cihazınızda kurulu olan diğer uygulamalar. Bunların içerisinde TikTok yüklü iken kurulu olan ama daha sonrasında sildiğiniz uygulamalar da var.

- Cihazınızda root ya da jailbreak olup olmadığı verisi.

- Cihazınızın bağlı olduğu ağ bilgisi. Örneğin IP, Local IP, mac adresi, modemin mac adresi ve hatta Wi-Fi ağınızın ismi.

- Hemen hemen 30 saniyede bir GPS pingi gönderen uygulama anlık konumlarınızı öğreniyor ve bunları yedekliyor. Ve evet, uygulama açık olmasa dahi.

- Galerinizde ve dosyalarınızda bulunan tüm medyalar (görseller ya da videolar) için görüntüleme ve bunların başka cihazlarda görüntülenebilmesi için yetki.

- Uygulama açık olmasa dahi kameraya ve mikrofona erişim yetkisi.

- Dosya indirme, çözümleme ve kurma yetkisi.

- Uygulama içinde ya da dışında kopyaladığınız her şeyi yedekleme.

Muhtemelen ilk birkaç madde yeterli olsa dahi tüm bu maddeler bir araya gelince bu uygulamayı kullanmamak için oldukça yeterli pek çok sebep oluşmuş oluyor. TikTok henüz bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Olası gelişmeler olduğunda sizleri de haberdar edeceğiz.