Adil Kullanım Kotası Geri Geliyor, Cep Telefonlarına %50 Zam Geliyor! - Teknoloji Haberleri #33

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.

BTK, artık müstehcen içerik barındıran siteleri engelleyemeyecek. Önceden verilen erişim yasağı kararları ise çok yakında kalkacak. Erzurum’da yerli Nano-Keratin üretildi. Toplu taşımayı tek karta düşürecek Türkiye kartın deneme testleri başladı. Bu hafta Ekşi Sözlüğün 40 Milyon TL’ye Demirören Holding’e satıldığı iddiası ortaya atıldı ancak hala net bir açıklama gelmedi.

PTT drone ile taşımacılığa bu yıl içerisinde başlayacağını duyurdu. THY yarı zamanlı çalışacak öğrenciler aradığının duyurusunu yaptı ve üniversitelerin 3. sınıf öğrencilerinin başvurularını beklediklerini açıkladı. Samsung Android tarayıcısı 1 milyar indirme rakamını geçti. AirPods 2, AirPower ve Yeni iPad modelleri 29 Mart’ta satışa çıkabilir.

6 Milyon TL’lik piyango kazanan Karayip bölgesindeki adam ödülü almaya çığlık maskesiyle geldi. Tanzim meyve sebze satışları internet üzerine taşındı. Xiaomi Mi 9’un tanıtım tarihi 20 şubat olarak açıklandı. Ford, şerit takip sistemini yataklara uyarlayarak akıllı yatak geliştirdi.

Tüketici koruma derneği başkanı Aziz Koçal sosyal medya üzerindeki sahte çekilişler hakkında uyarılarda bulundu. Yerli Facebook Community Abroad, 700 bin kullanıcıya ulaştı. Cep telefonlarındaki ÖTV oranı %50’ye çıkarılıyor. Kotalı internet geliyor, çok yakında internet paketleri kotalı olacak ve kotayı geçen kullanıcıların interneti kesilecek.

Fenomenleri ilgilendiren vergi yasası yürürlüğe girdi, bundan böyle internet reklamlarından kademeli olarak vergi alınacak.

