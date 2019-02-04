iPhone'a Müthiş İndirim, İnternet Bedava Oluyor! - Teknoloji Haberleri #31

Haftalık teknoloji haberlerimizin bu bölümünde birbirinden güzel ve bilgilendirici haberleri sizlere aktarıyoruz.

Huawei’nin Samsung ile verdiği birincilik yarışı tam gaz devam ediyor, Huawei yetkilileri 2019 yılında bu başarının gerçek olacağını açıkladı. Uzun zamandır beklenen Facebook’un drone ile uzaydan internet dağıtma planı çok yakında gerçek olacak gibi gözüküyor. Huawei’nin katlanabilir 5G destekleyen akıllı telefonu 24 Şubat’ta Barselona’da tanıtılacak. Facebook tarafında yıllardır beklenen gelişme her an gerçek olabilir. Facebook, Instagram ve WhatsApp tek bir uygulamadan çalışabilir.

Tubitak genç fikirlere destek olmak amacıyla 200 bin tl destekte bulunacağını açıkladı. Tubitak programı hakkındaki bilgilere http://bigg.sdutto.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu ay içerisinde gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi oldukça dolu geçecek gibi gözüküyor. Nokia tarafı da 5 Kameraya sahip akıllı telefonunu Şubat ayı içerisinde tanıtacak.

Kanada’da yaşayan bir kişi kendisine en iyi mektubu yazan bir kişiye 1.7 Milyon dolarlık villasını hediye edeceğini açıkladı. Genetiği değiştirilen tavukların yumurtası kanser hastalığına çare olacak ve ilaçlardan 100 kat daha ucuza mal edilecek. Adana’da intihar eden Emine Karadağ’ın ölümünün ardında Mavi Balina adlı oyun çıktı ve Adana polisi konuyla alakalı geniş çaplı çalışmalara başladı. Samsung, Oppo için kamera üreten Corephotonics adlı firmayı satın almak için çalışmalara başladı.

Yapay zeka sayesinde yeni bir insan türü bulundu ve DNA’larının günümüz Asyalıları ile benzerlik gösterdiği açıklandı.Samsung Galaxy M serisi tanıtıldı, seri yepyeni ekran tasarımı ve fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başardı. Facetime üzerinde ortaya çıkan bir açık Apple’ın başını oldukça ağrıttı ancak hızlıca önlem alan Apple konuyu düzeltmeyi başardı.

İki türk girişimci tarafından kenevirden X-Ray makinesi üretildi, makinenin tarama yaptığı sırada eşyaları dezenfekte ediyor olması oldukça dikkat çeken bir detay oldu.

Türkiye, Avrupa’da en çok otomobil satılan 8. ülke oldu. Tim Cook tek bir cümlesiyle Apple hisselerini yükseltti, Çin ile Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarının yumuşadığını ve daha rahat üretim yaptıklarını açıkladı. Tim Cook aynı zamanda Türkiye’de iPhone modellerine indirim yapılacağını, gelen zamlar sebebiyle 700 Milyon Dolarlık bir zararın olduğunu da bildirdi.

Samsung inovatif geliştirmelerine bir yenisini ekleyerek hastalıkları teşhis edebilen bir tişört geliştirdi. Depolama alanında yaptığı üretimlerle de dikkat çeken firma, akıllı telefonlar için 1 TB depolama imkanı sunan bir geliştirme yaptı.

