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  4. Akıllı Köpek Sony Aibo ile Buluştuk! - CES 2018 Özel

Akıllı Köpek Sony Aibo ile Buluştuk! - CES 2018 Özel

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Japon teknoloji devi Sony'nin yaklaşık üç ay önce tanıttığı Robot Köpek Sony Aibo, CES 2018 fuarında görücüye çıktı. Sony yılların verdiği deneyimi yeni nesil Aibo'ya tamamen aktarmış durumda. Sony'nin dediğine göre, evdeki olaylara tepki verebilen yeni Aibo, zamanlı çalışan makinelerin işi bittiğinde size haber verebiliyor. Peki, akıllı köpek Aibo'nun başka yetenekleri de var mı? İşte cevabı.

Robot Köpek Sony Aibo

Tamindir olarak teknolojinin nabzını Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 fuarında tutmaya devam ediyoruz. Sony, 2005 yılında aynı adla ürettiği köpek robotunun yeni versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Sony, yeni Aibo'nun evin üyeleriyle duygusal bir bağ oluşturup onlara sevgi, şefkat ve arkadaş besleme ve yükseltme sevinci kazandırabileceğini söylüyor.

Soıny Aibo Akıllı Köpek

Aibo'nun vücudunda 22 eksen boyunca hareket etmesini sağlayan ultra kompakt aktüatörler bulunuyor. Gözlerinde ise çeşitli ifadeler göstermek için iki adet OLED panel kullanıyor. Üç saatte şarj edilebilen robot köpek, tam dolu pille 2 saate varan kullanım süresi vaat ediyor. Görüntüleri analiz etmek için derin öğrenme teknolojisinin kullanıldığı robot, sahiplerinin deneyimlerini öğrenmek için bulut verilerini kullanıyor.

11 Ocak 2018‘de Japonya’da piyasaya sunulacak robotun satış fiyatı ise 1.738 dolar.

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