Sony Xperia XA2 Ultra Ön İnceleme - CES 2018 Özel

Teknolojinin kalbi CES 2018'de atıyor. Tamindir ekibi olarak Las Vegas'tan takip ettiğimiz fuarın en önemli oyuncularından biri olan Sony, yeni cihazları Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra'nın üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı. Xperia XA2 ön incelemesini yaptığımız bir önceki videomuzdan sonra bu sefer de Sony Xperia XA2 Ultra Ön İncelemesi ile karşınızdayız. İşte Sony Xperia XA2 Ultra'nın dikkat çeken özelliklleri.

Sony Xperia XA2 Ultra Özellikleri

Sony'nin bu yıl tanıttığı yeni akıllı telefonu XA2 Ultra modeli, 2,2 GHz hızında çalışan Snapdragon 630 işlemci ve 4GB RAM ile geliyor. Full HD 6 inç ekrana sahip olan cihazın ana kamerası 23 megapiksel çözünürlüğe sahip. Önde ise 16 megapiksel ve geniş açılı 8 megapiksel olmak üzere iki adet kameraya sahip olan Sony XA2 Ultra, çift kameralı telefonlar kervanına katılıyor. 221 gram ağırlığındaki telefonun bataryası ise 3580mAh değerine sahip.

MicroSD kart desteği ile gelen cihaz, 64 GB dahili hafızaya ev sahipliği yapıyor. Kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkan akıllı telefon, Xperia XA2 modeli ile beraber Şubat aylarında piyasaya çıkacak.