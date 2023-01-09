PC, tablet ve telefonun ömrü nasıl uzatılır sorusunun yanıtı, elektronik ürünlerin fiyatı yüksek olduğundan ötürü çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yukarıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.

Hemen hemen herkesin evinde bilgisayar, tablet veya akıllı telefon bulunuyor. Peki, bu elektronik cihazları daha uzun süre boyunca kullanabilmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde bu ürünlerin ömrünün nasıl uzatılacağını açıkladık.

PC, Tablet ve Telefonun Ömrünü Uzatma Yöntemleri

Pil sağlığına dikkat edin.

Kullanılmayan uygulamaları silin.

Antivirüs kullanın.

Cihazlarınızı temiz kullanın.

Kılıf kullanın.

Yukarıda mobil cihazınızın ve bilgisayarınızın ömrünü uzatabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. Bu yöntemlere dair detaylara aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca bilgisayar performans arttırma tavsiyeleri isimli rehberimize de göz atabilirsiniz.

Pil Sağlığına Dikkat Edin

Bilgisayar, tablet ve telefonun pil sağlığı oldukça büyük bir öneme sahip çünkü bu cihazların pil sağlığını ne kadar iyi koruyabilirseniz bu cihazları o kadar uzun süre boyunca konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz.

Söz konusu ürünleri sürekli olarak şarjda kullanmayın. Ayrıca bilgisayar, tablet ve akıllı telefonun şarj seviyesini yüzde 20'nin altına düşürmemeye çalışın. Şarj esnasında ise cihazların yüzde 100 seviyesine ulaşmamasına özen gösterin.

Kullanılmayan Uygulamaları Silin

Bilgisayar, akıllı telefon ve tablette kullanmadığınız uygulamaları silin. Örneğin iPhone uygulamasında Borsa uygulaması bulunuyor. Siz kullanmasanız bile bu uygulama arka planda sürekli veri çekiyor. Dolayısıyla hem arka planda işlem yaptığı için işlemciyi kullanır hem de şarjın daha kısa sürede bitmesine az da olsa etki edecektir.

Antivirüs Kullanın

Cihazlarınız ömrünü uzatmak için uygulayabileceğiniz diğer yöntem ise antivirüs kullanmaktır. Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaştıysa bilgisayarınız boşta duruyorken bile başkalarına hizmet edebiliyor. Örneğin bilgisayar korsanları için madencilik yapabiliyor.

Cihazlarınızı Temiz Kullanın

Donanımsal olarak da cihazınızın ömrünü uzatabilmeniz mümkün. Bunlardan en önemlisi temizlik. Mobil cihazınızın şarj girişini, kulaklık girişini ve hoparlör girişini düzenli olarak dikkatli şekilde temizleyin. Ayrıca bilgisayarınızı da aynı şekilde temiz tutmalısınız. Temizlik işlemi esnasında cihazlara zarar vermemeye özen gösterin.

Temizleme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız telefon, kulaklık ve notebook temizleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Kılıf Kullanın

Akıllı telefon ve tablette kılıf kullanın. Böylelikle cihazınızı darbelere ve çizilmelere karşı koruyabilirsiniz. Bilgisayar tarafında ise her PC için bir kılıf bulunmuyor ancak MacBook kullanıyorsanız kılıf tercih edebilirsiniz. Diğer markaların dizüstü bilgisayarlarında ise kaplama yaptırılabilir.

Bu rehberde akıllı telefon, tablet ve bilgisayarın ömrünü uzatmak için uygulayabileceğiniz yöntemleri açıkladık. Bu yöntemler, cihazları daha uzun süre kullanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca geçtiğimiz yılki teknolojik gelişmelere göz atmak istiyorsanız 2022'nin en önemli teknolojik gelişmeler isimli videomuzu izleyebilirsiniz.