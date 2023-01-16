İkinci el telefon satın almak isteyen pek çok kişinin kafasında cihaza dair bazı soru işaretleri olabiliyor. 2. el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberiyle merak edilen soruları yanıtladık. Rehberimize göz atabilir ve hangi kısımlara dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Akıllı telefonların fiyatının yükselmesi nedeniyle pek çok kişi sıfır ürün almak yerine ikinci el ürünlere yöneliyor. Bu noktada tüketicilerin dikkat etmesi gereken oldukça önemli kısımlar bulunuyor. Hazırladığımız rehberde ikinci el mobil cihaz satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladık.

2. El Telefon Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Garantili olmasına özen gösterin.

Faturayı kontrol edin.

IMEI numarasını kontrol edin.

Cihazın yüzeyini kontrol edin.

Donanım testleri yapın.

Yukarıda ikinci el bir akıllı telefon satın alırken dikkat etmeniz gereken kısımlar bulunuyor. Bunların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca üst düzey kamera performansına sahip olan telefonların hangileri olduğunu merak ediyorsanız kamerası en iyi telefonlar listesine göz atabilirsiniz.

Garantili Olmasına Özen Gösterin

İkinci bir akıllı telefon satın alırken ürünün garantili olmasına dikkat edin. Eğer aldığınız ürünün bir garantisi yoksa cihazın bozulması durumunda mağdur olabilirsiniz. Telefonunuzun garantisi devam ediyorsa yetkili teknik servise götürebilir ve onarım işleminin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Faturayı Kontrol Edin

Bir ürün satın alırken faturayı mutlaka incelemeniz gerekir çünkü satın alacağınız ürünün çalıntı olma ihtimali bulunuyor. Faturayı inceleyerek karşıdaki kişinin gerçekten cihazın sahibi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

IMEI Numarasını Kontrol Edin

Akıllı telefonun kutusunun üzerinde yer alan IMEI numarası ile cihazın yazılımında bulunan IMEI numarasını aynı olup olmadığını kontrol edin. Bunun için *#06# yazın. Bu komut, IMEI numarasını size gösterecektir. Her iki IMEI'nin de aynı olması gerektiğini belirtelim.

Ayrıca faturanın üzerindeki IMEI numarasına da bakın. Bunların yanı sıra IMEI numarasını e-Devlet üzerinden sorgulayın. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "IMEI sorgulama" yazın ve "IMEI No" kutucuğuna IMEI numarasını yazın. "Sorgula" butonuna tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Cihazın Yüzeyini Kontrol Edin

İkinci el telefon alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer kısım ise cihazın yüzeyini kontrol etmektir. Böylece cihazda bir çizik olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Donanım Testleri Yapın

Cihazın donanımında herhangi bir problem olup olmadığını tespit etmek için bir dizi test uygulayabilirsiniz. Bu kapsamda ekran testi yaparak ölü piksel olup olmadığını anlayın, dokunmatiğin düzgün çalışıp çalışmadığın test edin, telefonun kameralarını tek tek deneyin, hoparlörleri ve mikrofonu test edin, Wi-Fi'da sorun olup olmadığına bakın.