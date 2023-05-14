Apple Watch deneyimini geliştirme yöntemleri sayesinde WatchOS işletim sistemine sahip olan akıllı saati daha verimli şekilde kullanabilmeniz mümkün. Bu rehberde akıllı saat deneyimini artıracak çeşitli yöntemleri sıraladık.

En iyi akıllı saatler denildiğinde akla ilk gelen giyilebilir cihazlardan biri olan Apple Watch deneyimini bir üst seviyeye çıkacak çeşitli ipuçları bulunuyor. Örneğin bulunduğunuz ortamda çalan şarkıyı kolayca bulabilir, saati iPhone üzerinden kontrol edebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Apple Watch Deneyimini Geliştirme Yolları

Apple Watch'u şarj etme yöntemi

Apple Watch ile çalan şarkıyı bulma

Apple Watch'u iPhone ile kontrol etme

Apple Watch ile Vlog çekme deneyimini artırma

Kitap okuma deneyimini Apple Watch ile takip etme

Apple Watch'u telsiz gibi kullanma

Apple Watch ile saati ileri alma

Apple Watch ile WhatsApp kullanma

Apple Watch'u Şarj Etme Yöntemi

Akıllı saatte uyku takibi özelliği de bulunuyor ancak bu işlev kullanıldığında şarj problemi yaşanabiliyor. Şarj işlemi için zaman bulamıyorsanız sabah uyandıktan hemen sonra cihazı şarja takabilirsiniz. Böylelikle hazırlanana kadar saat şarj olacaktır.

Apple Watch ile Çalan Şarkıyı Bulma

Bulunduğunuz ortamda çalan şarkının ismini öğrenmek için akıllı telefonda yüklü olan Shazam uygulamasını kullanana kadar şarkı sona ermiş olabiliyor çünkü telefonun kilit ekranını geçmek, uygulamayı açmak gibi adımlar nedeniyle zaman kaybı yaşanabiliyor.

Shazam'ı Apple Watch'e ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Akıllı saatinizdeki Shazam sayesinde bulunduğunuz ortamdaki şarkıyı öğrenebilirsiniz. Bu, süreci oldukça pratik hâle getiriyor.

Apple Watch'u iPhone le Kontrol Etme

iPhone'un ayarlarını açın.

"Erişilebilirlik" kategorisine girin.

"Apple Watch Yansıtma" bölümünü açın.

"Apple Watch yansıtma" özelliğini etkinleştirin.

Telefonun ekranında saat arayüzü çıkacaktır.

Akıllı saatin ayarlarını değiştirmek gerekebiliyor ve bu işlemi giyilebilir cihaz üzerinden yaparken zorluk yaşanabiliyor. Akıllı telefonunuz üzerinden Apple Watch'u kontrol edebilmeniz mümkün. Bunun için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

Apple Watch ile Vlog Çekme Deneyimini Artırma

Akıllı telefonun arka kameraları daha kaliteli olduğundan ötürü Vlog çekerken arka yüzeyde yer alan kameraları tercih ediyor olabilirsiniz ancak bu durumda kendinizi görebilmeniz mümkün olmuyor. Apple Watch'u telefona bağlayabilir ve kamera uygulamasını açarak kendinizi görebilirsiniz.

Kitap Okuma Deneyimini Apple Watch ile Takip Etme

Kitap okumaktan keyif alan kişiler için çok kullanışlı Bookly isimli bir uygulama bulunuyor. Bu uygulama sayesinde kaç sayfa kitap okunduğu, kitap okurken ne kadar vakit geçirildiği, son kalınan sayfa gibi bilgilere kolayca erişilebiliyor. Uygulamayı telefonunuza yükleyebilir ve saatinize ekleyebilirsiniz.

Apple Watch'u Telsiz Gibi Kullanma

WatchOS işletim sistemine sahip olan akıllı saati Walkie-Talkie özelliği sayesinde telsiz gibi kullanabilirsiniz. Bu sayede arkadaşlarınızla çok pratik bir şekilde sesli iletişim kurabilirsiniz. Bunun için saatinizden Walkie-Talkie uygulamasını açmanız ve arkadaşlarınızı eklemeniz gerekiyor.

Apple Watch ile Saati İleri Alma

Geç kalma alışkanlığı olan kişiler için önemli bir ipucu bulunuyor. Apple Watch'un ayarlarına girin ve Saat menüsüne girin. "+0 dk" simgesinin üzerine dokunun. Örneğin "+5 dk" seçeneğini ayarlayın ve tik işaretini seçerek işlemi onaylayın.

Artık saatinizin arayüzün görünen saat 5 dakika ileri olacaktır. İsterseniz 10 dakika veya 15 dakika da yapabilirsiniz. Böylelikle geç kalma sorununu çözebilirsiniz.

Apple Watch ile WhatsApp Kullanma

Popüler akıllı saatte Whatsapp'tan gelen mesajları okuyabiliyorsunuz ve bildirimlere cevap da verebiliyorsunuz ancak uygulamaya girip en son kim ile konuştuğunuzu göremiyor ve o kişiye mesaj gönderemiyorsunuz. Bu işlemi yapmanıza imkân tanıyan çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bunlar arasında WatchChat da yer alıyor.

WatchChat'i telefonunuza yükledikten sonra çeşitli talimatlar çıkacaktır. Bu talimatları uyguladığınızda saatiniz üzerinden WhatsApp sohbetlerinize göz atabilir ve hatta arkadaşlarınıza mesaj atabilirsiniz.

Bu rehberde Apple Watch deneyimini geliştirme yöntemlerini sıraladık. Bu ipuçları arasında deneyimi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.