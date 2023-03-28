Apple Watch’ta ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, Apple Watch üzerinden “WatchGPT” ismiyle üçüncü parti uygulama olarak kullanıma sunuldu. WatchGPT kullanıcılara; sosyal medyaya erişim, kısa mesaj yazma, e-posta gönderme gibi olanaklar sunuyor.

Apple Watch’ta ChatGPT’yi kullanabilmek için watchOS 9 ve sonraki sürümlerde çalışması gerekiyor. ChatGPT, Apple Watch Series 4 ile sonraki sürümlerle de çok uyumlu çalışmaktadır. Şu an için 14 dili destekliyor fakat ilerleyen zamanda daha fazla dil desteği gelecek.

WatchGPT Özellikleri Nelerdir?

Direkt olarak Apple Watch üzerinden ChatGPT ile iletişim kurulabiliyor.

Herhangi bir veri toplama gibi durumu yoktur.

Soruları hızlı yanıt alabiliyor.

Ayrıca soruları yazmadan uzun mesajda oluşturabiliyor.

İngilizce başta olmak üzere İspanyolca, Fransızca ve Felemenkçe gibi dillerden oluşuyor.

WatchGPT’yi geliştiren Hidde Van der Ploeg, uygulamaya yeni özelliklerin de entegre edileceğini belirtti. ChatGPT’ye şu an tek soru sorulabiliyor. Gelecek güncellemeyle birlikte daha çok soru sorulmaya başlayacak. Cevapların sesli okunması, sohbet geçmişini görüntüleme gibi yepyeni özellikler de uygulamada yer alacak. Apple Watch’ta ChatGPT’yi kullanmak isteyenler App Store üzerinden entegrasyonunu 4.99 dolara satın alabilir.

WatchGPT Nasıl Kullanılır?

Apple Watch’ta ChatGPT kullanımı için WatchGPT uygulamasının kullanılması gerekiyor. WatchGPT kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak WatchGPT uygulaması, App Store üzerinden Apple Watch’a yüklenmelidir.

Uygulama Apple Watch’a indirildikten sonra açılır.

Apple Watch’un ekranına bir metin kutusu gelecek.

Daha sonra “Bana İstediğini Sor” butonuna tıklanır.

Metin alanının olduğu alana bir arama girebilmek için Apple Watch üzerinde yer alan küçük klavye kullanılmalıdır.

Soru sorma işlemi bittikten sonra “Gönder” butonuna basılır.

Soru gönderildikten sonra ChatGPT’nin yanıt oluşturulması beklenir.

Apple Watch ekranı üzerinden yanıt görüntülenebilir.

Eğer kullanıcıları yanıt tatmin etmezse ya da başka soru sormaları gerekiyorsa metin kutusuna girip sohbeti sürdürebilir.

Sohbetin sonlandırılması için uygulamanın Apple Watch’ ta kapatılması yeterli oluyor.

Yazımızda son dönemin popüleri olan ChatGPT’nin Apple Watch’larda nasıl kullanıldığından bahsettik. ChatGPT’yi daha yakından tanımak ve hakkındaki önemli detayları öğrenmek için ChatGPT Nedir? Nasıl Kullanılır? yazımıza da göz atabilirsiniz.