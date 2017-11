Batarya Üstüne Telefon Koymuşlar! - Moto E4 Plus İnceleme

Moto E4 Plus inceleme videosu yayında. Bu videoda Moto E4 Plus donanım incelemesi, kamera incelemesi, Moto E4 Plus su dayanıklılığını, dayanıklılık testini, hız testini, fotoğraf testini gerçekleştirdik.

Moto E4 Plus Fiziksel Özellikleri

Telefonun ön tarafında 5.5 inç boyutunda oldukça güzel bir ekran bizi karşılıyor. Ekranın hemen üstünde kocaman bir ahize, kamera bildirim ışığı ve selfie severleri mutlu edecek lef flaş yer alıyor.

Cihazın sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve hemen altında kilit tuşu yer alıyor. Cihazın alt tarafında mikrofon, hemen yanında Micro USB girişi ve hoparlör bulunuyor. Arkasında ise kamera, led flaş ve hasret kaldığımız Motorola logosunun yer aldığını görüyoruz.

Moto E4 Plus Teknik Özellikleri

Performans tarafına baktığımızda ise bizi Mediatek’in 4 Çekirdekli MT6737 işlemcisi karşılıyor. Grafik işlemci Mali-T720MP2 ise, 3 GB RAM ile desteklenmiş durumda. Bununla birlikte, "Snapdragon 430 ya da Mediatek 6737T işlemci seçilebilir miydi?" sorusunu sorabilirsiniz. Gayet doğru, nitekim seçilmiş olsaydı, cihaz 1080p video desteğine sahip olabilirdi. Telefonun hafızası ise 16 GB ancak isterseniz Micro SD kart ile 128 GB'a kadar yükseltebilirsiniz.

Moto E4 Plus Kamera Özellikleri

Moto E4 Plus’ ın arkasında 13 megapiksellik f/2.0 Diyafram değerine sahip bir kamera yer alıyor. Cihazın işlemcisi sebebiyle 720p videolar kayıt edebildiğini tekrardan hatırlatalım. Ön kamera da ise, 5 megapiksellik ve led flaşlı bir kamera yer alıyor.

Moto E4 Plus Son Değerlendirme

Son değerlendirmeye geldiğimizde; Moto E4 Plus'ın 5000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu ve şarj konusunda rakiplerine fark attığını görüyoruz. Ayrıca, mevcut batarya performansı göz önüne alındığında, cihazı iki gün aralıksız kullanmanız mümkün. Oyun konusunda ise yüksek olmayan donanımı sebebiyle sizi üzebilir, ancak telefonun iddiasının bu olmadığını belirtelim.

Moto E4 Plus, size uygun fiyata büyük bir ekran, sağlam bir performans ve muhteşem bir pil ömrü sunmayı başarıyor. Hatta malzeme kalitesi fiyatına göre oldukça üst düzey.

Moto E4 Plus'ın Türkiye satış fiyatı ise 1100 TL olarak açıklandı.