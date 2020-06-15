Bedava YouTube Premium Kullanmak! - YouTube Vanced Nasıl Yüklenir?

YouTube premium özelliklerini ücretsiz olarak kullanabileceğiniz YouTube Vanced uygulamasını videomuzda anlatıyor ve sizlere uygulamanın nasıl kurulduğunu tüm yöntemleri ile gösteriyoruz. Hemen yukarıda yer alan videomuzdan YouTube Vanced uygulaması hakkında bilgi alabilirsiniz.

YouTube Vanced Nasıl Kurulur? YouTube Vanced İndir

Google servisleri olmayan Huawei cihazlarında da YouTube Vanced uygulaması kullanılabiliyor. Videomuzu izleyerek uygulamanın nasıl kurulduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Uygulamanın kurulumu oldukça basit ve kolay. APK dosyasını indirdikten sonra cihazınıza kurulum işlemini yapabiliyorsunuz.

YouTube Vanced sayesinde reklamsız bir şekilde Youtube'da dolaşabilmektesiniz. Mobil verinizin kısıtlı olduğu veya internete bağlanamadığınız anlarda videoları önceden indirip sorunsuzca izleyebiliyorsunuz.

YouTube Vanced ile izlediğiniz video, başka bir uygulama açsanız bile kesintiye uğramadan arka planda devam etmekte. Bu sayede arka planda videoları / müzikleri dinlemeye devam etmektesiniz.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan YouTube Vanced'i ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!