YouTube Vanced Android (Reklamsız YouTube) APK indirerek YouTube’un modlanmış sürümüne sahip olursunuz. Video indirme, Arka planda müzik dinleme/çalma/oynatma, videolardaki öneri kartlarını kaldırma gibi resmi YouTube uygulamasında bulunmayan özellikleri içeren özel bir YouTube sürümü. Rootsuz Android telefonlara da indirilebiliyor ve tamamıyla ücretsiz.

Android telefonlarda YouTube reklamlarını engellemenin yolu ya AdGuard gibi bir reklam engelleyici kullanmak ya da YouTube Vanced gibi özel modlanmış YouTube uygulaması kullanmak. YouTube videolarının başında, ortasında çıkan reklamlar dışında video aramalarında en üstte çıkan reklamları engelleyebilen başarılı bir YouTube istemcisi olan YouTube Vanced, rootsuz ve rootlu tüm Android telefonlarda çalışıyor. YouTube reklamlarını kaldırmak dışında YouTube’u ücretsiz bir müzik çalar olarak kullanmanıza izin veriyor. YouTube videolarından liste yaparak arka planda müzik dinlemenin keyfini sürüyorsunuz. Video kalitesini de dilediğinizce ayarlamanıza izin veriyor. Kaydırma hareketlerini de destekleyen YouTube istemcisi, resmi YouTube uygulaması gibi açık ve koyu tema seçeneği sunuyor.

YouTube Vanced Özellikleri: