Play Store ve App Store, kullanıcıların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda oluşturulmuş yüz binlerce uygulama ile dolu. Öte taraftan pek çok kişinin kullandığı uygulamaların bazıları gizliliğinizi tehdit ediyor, bazıları akıllı telefonunuzu yavaşlatıyor ve bazıları da hiçbir işe yaramıyor. Sizler için oluşturduğumuz bu yazıda telefondan silinmesi gereken uygulamalar listesi ile karşınızdayız.

Hemen aşağıdaki listede gündelik kullanım süresince pek de bir işe yaramayan ancak akıllı telefonunuzun hem arka planını hem de depolamasını hem de bataryasını meşgul eden bazı uygulamalar ile karşınızdayız. Bu uygulamaların bazı işlevleri olsa da, genellikle yararlarından çok zararları bulunuyor.

Telefondan Silinmesi Gereken Uygulamalar Neler?

Antivirüs Uygulamaları

Pil Tasarrufu Uygulamaları

Bloatware Uygulamaları

Üçüncü Parti Uygulama Mağazaları

Yasal Olmayan Uygulamalar

1- Antivirüs Uygulamaları

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse Android, doğası gereği gerçekten de güvenli bir işletim sistemidir. Şu sıralar satın alabileceğiniz Android cihazların neredeyse tümü, sistem bölümüne erişmeyi engellemek adına kilitli bir önyükleyici ile birlikte geliyor. Kısaca söylemek gerekirse bilinmeyen kaynaklardan uygulamaya yüklemeyen veya bootloader kilidini kaldırmayan hiçbir kullanıcının herhangi bir antivirüs uygulamasına ihtiyacı yoktur.

Bu noktada iOS cihazlara değinmeme gerek bile yok sanıyorum. Yani hem Android hem de iOS cihazlarınızdan antivirüs uygulamalarını kaldırarak başlayabilirsiniz. Bu uygulamalar yalnızca arka planda çalışan ve cihazınızın performansını gereksiz yere düşüren uygulamalardan ileriye gidemeyecektir.

2- Pil Tasarrufu Uygulamaları

Uygulama mağazalarında yer alan ve pil tasarrufu sağladıklarını iddia eden uygulamalar, açık bir şekilde konuşmak gerekirse pil tasarrufu haricinde her şeyi yapar. Eğer daha uzun bir batarya istiyorsanız, arka planda çalışan uygulamaları kısıtlayarak başlayabilirsiniz. Bunun ardından parlaklık seviyesini ayarlayın, aktif bağlantıları düzenleyin ve gerekirse cihazınızdaki dahili güç tasarrufu modunu açın.

3- Bloatware Uygulamaları

Gerçek şu ki, akıllı telefon üreticileri cihazlara gereksiz uygulamaları doldurmayı sever. Bu uygulamaların arasında muhtemelen asla kullanmayacağınız pek çok uygulama vardır. Hem depolama kapasitesini rahatlatmak hem de arka planda çalışacak uygulamaları sınırlandırmak adına bunları kaldırın.

4- Üçüncü Parti Uygulama Mağazaları

Mobil alandaki güvenliğinizi sağlamanın en önemli kuralı, bilmediğiniz yerden bilmediğiniz dosyayı indirmemektir. Bu nedenle ne olduğu belirli olmayan üçüncü parti uygulama mağazalarını kullanmaktan kaçının ve cihazınızda bunlardan birisi yüklü ise hemen silin.

5- Yasal Olmayan Uygulamalar

Bu ifade ucu açık gibi gözükebilir ancak uygulama mağazalarında yer alıp da, bölgesel olarak kullanımı yasak olan bazı uygulamalar olabiliyor. Bunun en basit örneklerinden birisi, hiç şüphesiz ki çağrı kaydı uygulamaları olabilir. İlerleyen dönemlerde sorun yaşayabileceğiniz uygulamaları indirmeden ve kullanmadan önce bir defa daha düşünmenizde fayda var.

Peki siz bu listede yer alan öneriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce burada yer almayıp da bir akıllı telefonda kesinlikle olmaması gereken başka bir uygulama var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.