Casper 27 LED Oyuncu Monitörü İnceleme

Casper 27 LED oyuncu monitörü incelememizde 2299 TL fiyatıyla dikkat çeken modeli yakından sizlere aktarıyoruz. Casper için oldukça önemli olan model fiyatıyla teknik özelliklerini karşılaştırdığımızda bizlere oldukça yerinde bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Casper 27 LED M2758QP Teknik Özellikleri
Ekran Boyutu : 27" QHD Gaming Anti-Glare
Ekran Çözünürlüğü : 2560 x 1440 Quad HD
Ekran Renk Sayısı : 16.7 Milyon Renk
Dinamik Kontrast : 1000:1 Kontrast Oranı
Port : DVI, HDMI x2, DP
Kablo İçeriği : HDMI ve DP Kabloları
Casper 27 Oyuncu Monitörü hakkında tüm detayları inceleme videomuzda bulabilir, sorularınızı yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.
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