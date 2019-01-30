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  4. Casper Via G3 İnceleme - 1599 TL, Yapay Zeka, 6.2" Ekran!

Casper Via G3 İnceleme - 1599 TL, Yapay Zeka, 6.2" Ekran!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Casper Via G3 inceleme videosunda Casper'ın yepyeni tasarımı ve kaliteli malzemesiyle dikkatleri üzerine çeken cihazı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Casper Via G3 ısınma testi, oyun performansı ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz. 

Casper Via G3 Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Ekran: 6.22 inç HD+ IPS Incell 
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi
Kamera: 13 Megapiksel LED Flaşlı arka kamera, 8 Megapiksel LED Flaşlı ön kamera
Pil: 3260 mAh

Casper Via G3 Fiyatı

Casper Via G3 1699 TL gibi bir fiyatla satışa çıkmasına rağmen şu sıralar 1599 TL'den satılıyor.

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