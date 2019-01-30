Casper Via G3 İnceleme - 1599 TL, Yapay Zeka, 6.2" Ekran!

Casper Via G3 inceleme videosunda Casper'ın yepyeni tasarımı ve kaliteli malzemesiyle dikkatleri üzerine çeken cihazı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Casper Via G3 ısınma testi, oyun performansı ve genel kullanımı hakkındaki tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Casper Via G3 Teknik Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P22

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Ekran: 6.22 inç HD+ IPS Incell

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera: 13 Megapiksel LED Flaşlı arka kamera, 8 Megapiksel LED Flaşlı ön kamera

Pil: 3260 mAh

Casper Via G3 Fiyatı

Casper Via G3 1699 TL gibi bir fiyatla satışa çıkmasına rağmen şu sıralar 1599 TL'den satılıyor.