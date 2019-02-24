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Samsung Galaxy S10 Plus Kutu Açılımı!

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Samsung'un yeni gözbebeği Galaxy S10 ailesinin Plus modeli elimize geçer geçmez kutusundan çıkarttık ve sizlere ilk yorumlarımızı bu videoda aktardık.

Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6,4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040 x 1440 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820

Arka kameralar: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece)

Ön kameralar: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği +  RGB derinlik sensörü

RAM: 8 GB

Dahili depolama: 128 GB / 512 GB / (512 GB MicroSD)

Batarya: 4.100 mAh

Samsung Galaxy S10 Plus Fiyatı!

Galaxy S10+'nın Türkiye fiyatı 7499 TL olarak açıklandı.

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