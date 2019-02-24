Samsung Galaxy S10 Plus Kutu Açılımı!

Samsung'un yeni gözbebeği Galaxy S10 ailesinin Plus modeli elimize geçer geçmez kutusundan çıkarttık ve sizlere ilk yorumlarımızı bu videoda aktardık.
Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri
Ekran: 6,4 inç AMOLED HDR+ Infinity O ekran, 3040 x 1440 piksel (522 ppi), 800 nit parlaklık, 19:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820
Arka kameralar: 12 MP f/1,5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2,4 telefoto lens, OIS (45 derece)
Ön kameralar: 10 MP f/1,9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteği + RGB derinlik sensörü
RAM: 8 GB
Dahili depolama: 128 GB / 512 GB / (512 GB MicroSD)
Batarya: 4.100 mAh
Samsung Galaxy S10 Plus Fiyatı!
Galaxy S10+'nın Türkiye fiyatı 7499 TL olarak açıklandı.
YORUMLAR