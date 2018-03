Casper Via A2 İnceleme - 20+8 MP Çift Ön Kamera!

Casper Via A2 detaylı inceleme videosunda, Casper mobil cihaz ailesinin en yeni üyesi olan Via A2 akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Casper Via A2 2018 model mobil cihazın tasarım ve teknik detaylarını, ürünü incelediğimiz bu videoda bulabilirsiniz.

Casper via a2 tasarımıyla benim gönlümü kazansa da fiyatıyla bir miktar kullanıcıları üzüyor diye düşünüyorum.

Tamindir Bey olarak detaylı incelemesini yaptığım Casper Via A2 akıllı telefon, Casper ailesine yeni katılan, kendi sınıfının en üstünde yer alan bir akıllı cihaz. Casper Via A2 performansı

nasıl? Alınabilecek iyi telefonlar arasında yer alıyor mu? Ekranı ve görüntü kalitesi iyi mi? Şarjı ne kadar gidiyor? Casper Via A2 ile her oyun oynanabilir mi? Via A2 kimler için uygun? gibi merak ettiğiniz soruları cevapladığım videoda, ürünün tasarımsal açıdan da ne oranda tatmin edici olduğunu da yakından inceledik.

Casper Via A2 Özellikleri

Detaylı incelediğimiz Casper Via A2’in genel özellikleri ise şu şekilde;

- 1.4 Ghz 8 Çekirdekli (Octacore) MSM8937 İşlemci - Grafik Çekirdeği Adreno 308

- 3GB RAM (Bellek)

- 5.7 inç HD + IPS Full LCD Ekran

- 16MP Flashlı Arka Kamera ve 8MP Ön Kamera (120 Derece Açılı ve Flashlı)

- 3000 mAh Batarya

- 4.5G LTE

- 32GB Dahili Hafıza + (Hafıza Kartı ile 128GB Arttırılabilir)

- Parmak İzi Okuyucu, Ortam Işığı, Yakınlık Sensörleri, İvmeölçer Pusula, Jiroskop

- Android 7.1.2 Nougat

Casper Via A2 Fiyatı

İki selfie kamerası ve gelişmiş ön kamera yeteneğiyle karşımıza çıkan Casper via a2'nin fiyatı ise 1699 TL.

Casper Via A2 ile ilgili en çok merak ettiklerinizi bu detaylı inceleme videosunda ele aldık. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.