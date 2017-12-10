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  4. Casper VIA G1 Plus inceleme - Modaya Uyan Telefon!

Casper VIA G1 Plus inceleme - Modaya Uyan Telefon!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Casper VIA G1 Plus inceleme videosu yayında. G1 Plus incelemesinde telefonun teknik özelliklerine yakından baktık. Performans testlerini gerçekleştirdik. Kamera testleri, ekran testleri ve alınır mı alınmaz mı sorularının cevaplarını verdik.

Casper VIA G1 Plus Özellikleri

Casper'ın geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü yeni akılı telefonu Casper VIA G1 Plus, ekranıyla oldukça dikkat çekiyor. 5.99 inç boyutlu Full LCD Extreme Vision ekrana sahip olan VIA G1 Plus, gücünü Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden alıyor. Android 7.1.2 Nougat işletim sistemiyle gelen cihaz, 3 RAM miktarına sahip. Ayrıca telefonda, 32 GB dahili, 128 GB microSD kart kapasitesi olduğunu da belirtelim.

Casper V1 G Plus

Batarya tarafında 3000 mAh ile iddialı bir pil performansı sunan VIA G1 Plus, kullanıcısının yüzünü bir hayli güldürecektir. LED flaş destekli 13 MP arka ve 16 MP ön kamera ile karşımıza çıkan cihaz, Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 a/b/g/n bağlantı desteği ile geliyor. 

Casper VIA G1 Plus Tasarımı

Casper'ın yeni amiral gemisi VIA G1 Plus, iddialı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ekran kasa oranı hiç de fena olmayan cihazın sağında ve solunda neredeyse hiç çerçeve görmüyoruz. 5.99 inç ve 18:9 ekranıyla dikkat çeken Casper VIA G1 Plus'ın köşeleri yuvarlatılarak bu senenin modasına ayak uydurulmuş. 720x1140 piksellik bir çözünürlüğe sahip olan cihazın alt ve üst kısımlarında büyük sayılmayacak çerçeveler yer alıyor.

Casper V1 G Plus Özellikleri

Çizilmelere karşı korunaklı olan Gorilla Glass ile donatılan telefonda fiziksel bir ev düğmesi yer almıyor. Parmak izi okuyucu arka kameranın hemen aşağısında bulunuyor. Ekranın üzerinde; kamera, ahize, sensörler ve ön flaş konumlandırılmış. VIA G1 Plus'ın sol tarafına baktığımızda, SIM çekmecesi; sağ tarafında ses ve güç tuşlarının yer aldığını görüyoruz. Cihazın alt tarafında mikrofon, höparlör ve microUSB girişi; üst tarafında ise 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Son olarak VIA G1 Plus'ın arka tarafına baktığımızda ise, 13 MP kamera ve parmak izi okuyucunun konumlandırıldığını görüyoruz. 

Casper VIA G1 Plus Teknik Özellikleri

  • İşlemci : MSM8917 4 Çekirdek 1.4Ghz Quad Core
  • İşletim Sistemi : Android 7.1.2 Nougat
  • Ekran : 5,99" HD+ Full LCD Extreme Vision ekran
  • RAM : 3 GB Depolama : 32 GB dahili, 128 GB microSD kart kapasitesi
  • Kamera : f2.0 diyaframlı, LED flaş destekli 13 MP arka ve 16 MP ön kamera
  • Boyut ve Ağırlık : ~158.1mm * 76.5mm *8.2mm
  • Pil : 3000 mAh
  • Renk : Siyah, Altın
  • Bağlantılar : Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n olmalı Micro USB (OTG Destekleniyor)
  • Kutu içeriği : AC Adaptör, USB Kablosu, Mikrofonlu Kulaklık, Koruma kılıfı, Ekran koruma jelatini

06:00 Ekranına Aşık Olacaksınız! - Casper VIA G1 Plus Kutu Açılımı
Tamindir TV Ekranına Aşık Olacaksınız! - Casper VIA G1 Plus Kutu Açılımı

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