Çin'den Harika Ürünler Aldık: Toplu Paket Açılışı!

Çin'den işe yarayabileceğinizi düşündüğümüz çeşitli ürünler satın aldık. Hazırladığımız videoda kargo aracılığıyla elimize ulaşan paketleri açtık ve ürünleri tek tek denedik. Ürünlerin toplu paket açılışını içeren videoyu yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Çin'den Aldığımız Mantıklı Ürünlerin Listesi

A9 Wi-Fi Kamera

Aurora Ay Galaxy Projeksiyon Lambası

Kablosuz LED Gece Lambası

Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Süpürge

Yukarıda AliExpress üzerinden satın aldığımız ürünlerin listesi bulunuyor. Listede yer alan ürünlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

A9 Wi-Fi Kamera

A9 Wi-Fi kamera isimli ürüne akıllı telefon aracılığı ile bağlanabiliyor ve kamera görüntülerine anlık olarak erişebiliyorsunuz. Karanlıkta da gösterebilen kameranın üzerinde çeşitli butonlar bulunuyor. Bu butonlar sayesinde modlar arasında geçiş yapabiliyor, kamerayı kapatıp açabiliyorsunuz.

Başarılı bir tasarıma sahip olan cihazın üzerinde mikro SD girişi de yer alıyor. Bir bataryaya ev sahipliği yapan ürünün en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de USB kabloyu çıkarttıktan sonra da çalışmaya devam ediyor.

Aurora Ay Galaxy Projeksiyon Lambası

Aurora Ay Galaxy projeksiyon lambası ise odanın atmosferini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu cihaz sayesinde Ay görüntüsünü duvara veya tavana yansıtabiliyorsunuz. Etkileyici bir görüntü elde edebilmek için ürünü karanlık bir ortamda test etmek gerekiyor.

Söz konusu ürün pil ile çalışıyor. Bu işlemi gerçekleştirerek ürünü hızlı bir şekilde çalışır hâle getirebilirsiniz. Üzerinde bir açma kapatma butonunun bulunduğu cihazda maalesef bir USB girişi yer almıyor. Bu nedenden ötürü cihazı adaptöre bağlayıp sürekli olarak açık kalmasını sağlayamıyorsunuz.

Kablosuz LED Gece Lambası

Kablosuz LED gece lambası, direkt olarak prize takılıp kullanılabiliyor. Cihaz ışığa duyarlı bir yapıya sahip. Yani ışığı açtığınızda otomatik olarak kapanıyor, ışık kapalıyken çalışmaya devam ediyor. Örneğin gece lambasını koridora takabilir ve koridorun sürekli aydınlık olmasını sağlayabilirsiniz.

Çok loş bir ortam sunan ürün, uykudan uyandığınızda gözünüzü rahatsız etmeyecek düzeyde ışık yayıyor. Kapalı ve kuru yerde kullanılmak üzere tasarlanan ürünün çarşaf, perde ve diğer yanıcı malzemelerden uzak tutulması öneriliyor.

Xiaomi Taşınabilir Elektrikli Süpürge

20.000 Pa güce sahip olan Xiaomi taşınabilir elektrikli süpürge, herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken ürün çeşitli başlıklar ile beraber geliyor. Bu başlıklar, ürünün fonksiyonel olmasını mümkün hâle getiriyor.

Ürünün kutusundan bir adet Type-C şarj kablosu da yer alıyor. Ürünü kutudan çıkarttıktan sonra kullanabilmek için ilk olarak belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekiyor. Cihazın şarj olurken kullanılamadığını belirtelim.

Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazın emiş gücü de gayet iyi seviyede. İki kademeli olan taşınabilir elektrikli süpürge kedi mamasını bile çekebiliyor. Ürünün nasıl bir performans gösterdiğini öğrenmek için videoya göz atabilirsiniz.

Satın aldığımız ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihazlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca en fazla menzile sahip olan elektrikli araçların hangileri olduğunu merak ediyorsanız en yüksek menzile sahip elektrikli otomobiller listesine göz atabilirsiniz.