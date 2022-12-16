En Yüksek Menzile Sahip Elektrikli Otomobiller

En yüksek menzilli elektrikli otomobiller, uzun süre boyunca şarj işlemine gerek duymadan kullanılabilmesinden ötürü ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor. Bu yazıda sunduğu yüksek menzille dikkat çeken elektrikli arabaları bir arada topladık.

En yüksek menzile sahip elektrikli araba modellerinin neler olduğunu merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atmak için ister yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden videoyu izleyebilir isterseniz aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not: Listede yer alan elektrikli otomobil modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

En Yüksek Menzilli Elektrikli Otomobiller Listesi

Mercedes EQS

BMW iX xDrive 40

Hyundai Kona

Jaguar I-Pace

Citroen e-C4

Peugeot e-2008

Mercedes EQS Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 649 km

Maksimum Güç: 523 BG

Şarj Süresi: 31 dakika (%10'dan %80'e)

Fiyat: 4 milyon 154 bin TL

Çok şık bir tasarıma sahip olan Mercedes EQS, listemizin ilk sırasında yer alıyor. 649 kilometre maksimum menzil sunan otomobilin maksimum gücü 385kW. Elektrikli araç yüzde 10 seviyesinden yüzde 80'e 31 dakikada şarj olabiliyor.

BMW iX xDrive 40 Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 425 km

Maksimum Güç: 326 BG

Şarj Süresi: 40 dakikada tam dolum

Fiyat: 3 milyon 483 bin TL

BMW'nin normalde xDrive 50 modeli daha yüksek menzil sunuyor fakat şu anda Türkiye'de olmadığı için BMW iX xDrive 40 modelini listeye dahil ettik. 0'dan 100 km/sa hıza 6,1 saniyede ulaşan araç 40 dakikada tam şarj olabiliyor. Aracın maksimum menzili ise 425 km.

Hyundai Kona Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 484 km

Maksimum Güç: 120 BG

Fiyat: 870 bin TL

Çok şık bir tasarıma sahip olan Hyundai Kona 484 kilometre maksimum menzil sunuyor. 120 BG maksimum güç sunan elektrikli otomobil 180 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Otomobilin fiyatı ise 870 bin TL.

Jaguar I-Pace Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 470 km

Maksimum Güç: 400 BG

Batarya: 90 kWh

Fiyat: 2 milyon 720 bin TL

0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,8 saniyede ulaşan Jaguar I-Pace, 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. 400 BG maksimum güç ile dikkat çeken elektrikli otomobilde 90 kWh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor.

Citroen e-C4 Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 350 km

Batarya: 50 kWh

Şarj Süresi: 30 dakikada %0'dan %80'e şarj olma

Fiyat: 865 bin TL

50 kWh batarya kapasitesine sahip olan Citroen e-C4, 30 dakikada yüzde 0 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor. 350 kilometre maksimum menzil sunan elektrikli araç 865 bin TL fiyat etiketine sahip.

Peugeot e-2008 Özellikleri ve Fiyatı

Maksimum Menzil: 330 km

Maksimum Güç: 136 BG

Şarj Süresi: 30 dakikada %0'dan %80'e şarj olma

Fiyat: 900 bin TL

330 kilometre maksimum menzil sunan Peugeot e-2008 modeli 136 BG maksimum güç sunuyor. 30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 80'e şarj olabilen elektrikli araba modeli 900 bin TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Bu yazıda en yüksek menzile sahip elektrikli otomobiller listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı elektrikli araba hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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