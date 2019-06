Efsane Oyun Devam Ediyor: Age of Empires II: Definitive Edition E3 Trailer

Age of Empires hayranlarını heyecanlandıran Age of Empires II: Definitive Edition’ın yeni oynanış videosu E3 2019 fuarında gösterildi. 11 Haziran’da başlayan 13 Haziran’a kadar sürecek olan E3 2019 oyun fuarında 4K desteği ve yenilenen sesleriyle bizlere nostalji yaşatacak olan Age of Empires II: Definitive Edition’ın oyun içi görüntülerini yansıtan 1 dakikalık video paylaşıldı.

Senelerin eskitemediği strateji oyunlarından Age of Empires’ın günümüz teknolojileriyle yenilenmiş versiyonu Age of Empires II: Definitive Edition’ın oyun içi videosunu Microsoft nihayet paylaştı. 4K kalitede grafikler, tamamen yenilenen sesler dışında The Last Khans adında yeni bir senaryo modu içerecek olan oyun, PC’de Xbox Game Pass üzerinden oynanacak. Age of Empires sitesinde beta için kayıtlar başladı.