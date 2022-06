Efsanevi strateji oyunu Age of Empires'ın yenilenmiş sürümü karşınızda!

Can Erdil Şentürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

20 yıl önce yayınlanan Age of Empires serisi günümüze gelene kadar milyonlarca hayrana ev sahipliği yaptı. Gelmiş geçmiş en çok satan strateji oyunu olarak adından söz ettiren Age of Empires, 2019 sürümü ile adından söz ettiriyor. Forgotten Empires ve Tantalus işbirliğinde geliştirilen Age of Empires: Definitive Edition, Xbox game Studios tarafından yayınlandı. Steam üzerinde bilgisayar oyuncularına sunulan başarılı strateji oyunu, 13 farklı dil desteği ile oynanıyor. Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu olarak oynanabilen başarılı oyun, Türkçe dil desteğine sahip değil. Serinin en zengin oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım, cazip fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor.

Age of Empires: Definitive Edition Özellikleri

Tek oyunculu ve çevrimiçi oyunculu oynanış modları,

13 farklı dil desteği,

Zengin içerik,

Geniş strateji haritası,

Şık görseller,

Kaliteli ses efektleri,

4K görseller,

Bilgisayar platformu için Staem üzerinde lansmana çıkan Age of Empires: Definitive Edition, 4K grafik açıları ile birlikte oyuncularını tatmin etmeye devam ediyor. Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen strateji oyunu başarılı satışlarını artırmaya devam ediyor. Zengin içeriği ile günümüzün en gerçekçi ve en zengin strateji oyunu olarak adından söz ettiren oyun sık sık aldığı güncellemeler ile içeriğini genişletmeyi de ihmal etmiyor.

Bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vermeyen oyun, 13 farklı dil desteği ile hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Age of Empires: Definitive Edition İndir

Steam üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen Age of Empires: Definitive Edition başarılı satışları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Cazip fiyat etiketine sahip olan oyun, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafında hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanıyor.

Age of Empires: Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: 1.8 Ghz+ Dual Core or greater i5 or AMD equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 11.0 compatible card with Direct3D Feature Level 11_0 or higher support and 1GB of free memory - Intel: HD 4000 (Ivy Bridge CPU)or better GPU - nVidia: GT 430 or better desktop GPU, or GT 425M or better mobile GPU - AMD: Radeon HD 5500 or better Desktop GPU, or Mobility Radeon 5650 or better mobile GPU

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Age of Empires: Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: 2.4 Ghz i5 or greater (4 HW threads)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 650; AMD HD 5850

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan