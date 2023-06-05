En Hızlı Şarj Olan Telefonlar (2023)

En hızlı şarj olan telefonlar, bataryanın çok kısa süre içerisinde şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiriyor. Peki, bu konuda en başarılı modeller hangileri? Bu yazıda hızlı şekilde şarj olan mobil cihazları sıraladık.

Her ne kadar batarya kapasitesi tarafında pek gelişme yaşanmasa da şarj teknolojisi çok ciddi ölçüde gelişti. Öyle ki geçmişte akıllı telefonların şarj süresi 2 saat civarındayken şu anda 9 dakikaya kadar düşmüş durumda. Bu gelişme, hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu da beraberinde getiriyor.

Şarj konusunda çok başarılı bir performans sergileyerek zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiren akıllı telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

En Hızlı Şarj Olan Telefonlar Listesi

Realme GT3

Redmi Note 12 Pro Explorer

Infinix Zero Ultra

Realme GT Neo 5

OnePlus 10T

OnePlus 10R

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Infinix Note 12 VIP

Realme GT3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

Hızlı Şarj: 240W

Ağırlık: 199 gram

Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0

Redmi Note 12 Pro Explorer Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 1080

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4300 mAh

Hızlı Şarj: 210W

Ağırlık: 207,5 gram

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Infinix Zero Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 920

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 200 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 180W

Yazılım: Android 12, XOS 12

Realme GT Neo 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 150W

Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0

OnePlus 10T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel

Ekran Teknolojisi: Fluid AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Hızlı Şarj: 150W

Yazılım: Android 12, OxygenOS 13

OnePlus 10R Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel

Ekran Teknolojisi: Fluid AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8100-Max

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 150W

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir), OxygenOS 13

Xiaomi 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 4820 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Yazılım: Android 13, MIUI 14

Xiaomi 12 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Xiaomi 12T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8100-Ultra

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Infinix Note 12 VIP Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Helio G96

RAM: 4 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Yazılım: Android 12, XOS 10.5

Bu yazıda en hızlı şarj olan telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce şarj konusunda en başarılı telefon hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.