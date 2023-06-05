En Hızlı Şarj Olan Telefonlar (2023)
En hızlı şarj olan telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte çok kısa sürede şarj olabilen telefon modelleri!
En hızlı şarj olan telefonlar, bataryanın çok kısa süre içerisinde şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiriyor. Peki, bu konuda en başarılı modeller hangileri? Bu yazıda hızlı şekilde şarj olan mobil cihazları sıraladık.
Her ne kadar batarya kapasitesi tarafında pek gelişme yaşanmasa da şarj teknolojisi çok ciddi ölçüde gelişti. Öyle ki geçmişte akıllı telefonların şarj süresi 2 saat civarındayken şu anda 9 dakikaya kadar düşmüş durumda. Bu gelişme, hızlı şarj telefonlara zarar verir mi sorusunu da beraberinde getiriyor.
Şarj konusunda çok başarılı bir performans sergileyerek zamandan önemli ölçüde tasarruf ettiren akıllı telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.
En Hızlı Şarj Olan Telefonlar Listesi
- Realme GT3
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Infinix Zero Ultra
- Realme GT Neo 5
- OnePlus 10T
- OnePlus 10R
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Infinix Note 12 VIP
Realme GT3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 2772 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Hızlı Şarj: 240W
- Ağırlık: 199 gram
- Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
Redmi Note 12 Pro Explorer Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 1080
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 4300 mAh
- Hızlı Şarj: 210W
- Ağırlık: 207,5 gram
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
Infinix Zero Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 920
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 200 MP + 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 180W
- Yazılım: Android 12, XOS 12
Realme GT Neo 5 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1240 x 2772 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 150W
- Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
OnePlus 10T Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Teknolojisi: Fluid AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
- Hızlı Şarj: 150W
- Yazılım: Android 12, OxygenOS 13
OnePlus 10R Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Ekran Teknolojisi: Fluid AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 8100-Max
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 150W
- Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir), OxygenOS 13
Xiaomi 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 4820 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
Xiaomi 12 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
Xiaomi 12T Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 8100-Ultra
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
Infinix Note 12 VIP Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G96
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Yazılım: Android 12, XOS 10.5
Bu yazıda en hızlı şarj olan telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce şarj konusunda en başarılı telefon hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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