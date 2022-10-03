Hızlı Şarj Telefonlara Zarar Verir mi?

Hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefonlar için önemli bir özellik haline geldi. Bu özellik sayesinde telefonun saatlerce şarj olmasını beklemek de zaman içerisinde tarihe karışıyor. Teknolojik gelişmelerin önemli unsurlarından akıllı telefonlarla pek çok işlem yapılabilir.

Dolayısıyla akıllı telefonların gün boyu çalışması kullanıcılar için hayati önem taşıyor. Seyahatte, işte, okulda, gezmede akıllı telefonun açık olması için hızlı şarj teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknoloji ile akıllı telefonların bataryaları dakikalar içinde önemli miktarda doldurulabiliyor.

Bakıldığında kullanışlı gibi görünen bu teknolojinin bataryaya zarar verip vermediğini aşağıda detaylı şekilde açıkladık. İşte detaylar!

Hızlı Şarj Nedir? Nasıl Çalışır?

Hızlı şarj isminden anlaşılacağı üzere telefonların pil seviyesi düştüğünde onların şarjını en kısa sürede doldurur. Bahsettiğimiz şarj sisteminde voltaj çok yüksektir. Hızlı şarjda amper 2 ile 4 arasında değişmektedir. Voltaj ise 5, 7, 9, 12 arasında olduğu söylenebilir.

“Hızlı şarj teknolojisi nasıl çalışır?” sorusu da çok merak edilmektedir. Bu teknolojide pillerin çalışma prensibi 2 adımdan oluşur.

İlk adımda, elektrik miktarı boş bataryaya gönderilir. Örneğin; %70 altındaki bir bataryaya yüksek voltajda elektrik gönderildiğinde 10 - 30 dakika içinde şarjın %50 ve üzerine çıktığı görülür. Batarya boş olduğundan dolayı piller zarar görmeden hızlıca şarj edilir.

İkinci adımdaysa; bataryanın son kalan %20 ya da %30’u yavaş doldurulur. Örneğin; telefon bataryası %70 ya da 80’e hızlı şekilde ulaşınca kalan bölümü yavaş doldurulur. Böylelikle batarya boşken şarj yüksek gerilime neden olmadan hızlıca dolar. Şarjın belirli düzeyde dolmasının ardından batarya enerjiye sahip olur. Eğer şarj son kısımda yavaş doldurulmazsa batarya enerjiyi emmekte problem yaşamaya başlar.

Hızlı Şarj Bataryaya Zarar Verir mi?

Akıllı telefonlarda bataryaların tüm devreleri problemsiz çalışıyorsa, hızlı şarj bataryaya zarar vermez. Fakat sonradan gerçekleştirilen hızlı şarj özelliğine çevirme işlemleri batarya ve telefona zarar verir. Hızlı şarj desteği olan cihazların çalışma prensibi yukarıda anlattığımız gibidir.

Özel hızlı şarj yazılımıyla çalışır. Pil az doluyken şarjda hızlı şekilde dolar. Pil doldukça şarjın dolma hızı yavaşlar. Böylelikle hızlı şarjda bataryaya zarar vermemiş olur.

Telefonlarda bataryanın zarar görmesi yüksek ısıyla alakalı bir durumdur. Şarj belirli sınıra ulaşınca bataryanın zarar görmemesi için şarjın hızı direkt düşer. Bu sayede yüksek ısıdan dolayı bataryanın zarar görmesi engellenmiş olur.