2023'ün En İyi Fiyat Performans Ürünleri: Bayramda Yüz Güldürür!

Bayramda hediye olarak alınabilecek 2023 yılının en iyi fiyat performans ürünleri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Airfryer modelleri, kablosuz kulaklıklar ve akıllı saatler yer alıyor.

En İyi Fiyat Performans Ürünleri ve Fiyatları

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L: 2.300 TL civarında

Philips HD9250 XL 4.1L: 2.700 TL civarında

POCO X5 Pro 5G: 11.000 TL civarında

Redmi Note 11 Pro: 9.900 TL civarında

Huawei MatePad 10.4: 3.500 TL civarında

Honor Pad 8: 5.000 TL civarında

Huawei MateBook D15: 15.900 TL civarında

Lenovo Ideapad 3: 8.000 TL civarında

Honor Band 6: 700 TL civarında

Huawei Watch GT 3: 3.400 TL civarında

QCY T13: 378 TL civarında

Huawei FreeBuds 5i: 1400 TL civarında

Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L Özellikleri

360 derece ısıtılmış hava sirkülasyonu

40-200 derece aralığında ayarlanabilir sıcaklık

Akıllı tarifler

24 saate kadar akıllı programlama

Çift katmanlı, yapışmaz kaplama

OLED dokunmatik ekran

1400W ısıtma gücü

En iyi Airfryer modelleri arasında yer alan Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L modeli 40-200 derece aralığında ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip. 24 saate kadar akıllı programlama özelliği sayesinde fritözü önceden ayarlayabilir ve eve geldiğinizde yemeğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Philips HD9250 XL 4.1L Özellikleri

1400W ısıtma gücü

Rapid Air teknolojisi

Fat Removal Teknolojisi

7 ön ayar

POCO X5 Pro 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Kalınlık: 7,9 mm

Ağırlık: 181 gram

Yazılım: Android 12, MIUI 14 for POCO

Redmi Note 11 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Mediatek Helio G96

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Kalınlık: 8,1 mm

Ağırlık: 202 gram

Yazılım: Android 11, MIUI 13

Huawei MatePad 10.4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 10.4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 225 PPI

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 470 nit

İşlemci: HiSilicon Kirin 710A

GPU: Mali G51

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar MicroSD desteği)

Arka Kamera: 13 MP f/1.8

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Hoparlör: 4 adet (Huawei Histen 7.0 destekli Harman/Kardon ses çözümü)

Batarya: 7250 mAh

Ağırlık: 450 gram

Kalınlık: 7,35 mm

Honor Pad 8 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 194 PPI

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Parlaklık Seviyesi: 350 nit

İşlemci: Snapdragon 680 4G

GPU: Adreno 610

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7250 mAh

Ağırlık: 520 gram

Kalınlık: 6,9 mm

Huawei MateBook D15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

İşlemci: 11. nesil Intel Core i7 1195 G7

Ekran Kartı: Iris Xe Graphics

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Lenovo Ideapad 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB SSD

Honor Band 6 Özellikleri

1,47 inç büyüklüğünde AMOLED ekran

14 güne kadar pil ömrü

7/24 kalp ritim takibi

10 profesyonel egzersiz modu

Kandaki oksijen seviyesi takibi

Huawei Watch GT 3 Özellikleri

46 mm sürümünde 1,43 inç, 42 mm versiyonunda 1,32 inç AMOLED ekran

46 mm sürümünde 14 güne kadar, 42 mm versiyonunda 7 güne kadar pil ömrü

SpO2 takibi

100'den fazla egzersiz modu

Bluetooth arama

QCY T13 Özellikleri

Android ve iOS cihazlarla uyumlu

5 saate kadar arama, 8 saate kadar oynatma süresi

380 mAh batarya kapasitesi

Huawei FreeBuds 5i Özellikleri

28 saate kadar pil ömrü

Yüksek çözünürlüklü ses

42 dB çok modlu aktif gürültü engelleme

Android ve iOS cihazlarla uyumlu

Bu yazıda 2023'ün en iyi fiyat performans ürünleri listesi hazırladık. Peki, sizce Airfryer, akıllı telefon, tablet, laptop, kablosuz kulaklık ve akıllı saat konusunda en başarılı fiyat performans ürün hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.