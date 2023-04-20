2023'ün En İyi Fiyat Performans Ürünleri: Bayramda Yüz Güldürür!
Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, Airfryer, kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri konusunda 2023 yılının en iyi fiyat performans ürünleri hangileri?
Bayramda hediye olarak alınabilecek 2023 yılının en iyi fiyat performans ürünleri listesi hazırladık. Hazırladığımız listede akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, Airfryer modelleri, kablosuz kulaklıklar ve akıllı saatler yer alıyor.
En İyi Fiyat Performans Ürünleri ve Fiyatları
- Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L: 2.300 TL civarında
- Philips HD9250 XL 4.1L: 2.700 TL civarında
- POCO X5 Pro 5G: 11.000 TL civarında
- Redmi Note 11 Pro: 9.900 TL civarında
- Huawei MatePad 10.4: 3.500 TL civarında
- Honor Pad 8: 5.000 TL civarında
- Huawei MateBook D15: 15.900 TL civarında
- Lenovo Ideapad 3: 8.000 TL civarında
- Honor Band 6: 700 TL civarında
- Huawei Watch GT 3: 3.400 TL civarında
- QCY T13: 378 TL civarında
- Huawei FreeBuds 5i: 1400 TL civarında
Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L Özellikleri
- 360 derece ısıtılmış hava sirkülasyonu
- 40-200 derece aralığında ayarlanabilir sıcaklık
- Akıllı tarifler
- 24 saate kadar akıllı programlama
- Çift katmanlı, yapışmaz kaplama
- OLED dokunmatik ekran
- 1400W ısıtma gücü
En iyi Airfryer modelleri arasında yer alan Xiaomi Mi Smart Airfryer 3.5L modeli 40-200 derece aralığında ayarlanabilir sıcaklık değerlerine sahip. 24 saate kadar akıllı programlama özelliği sayesinde fritözü önceden ayarlayabilir ve eve geldiğinizde yemeğin keyfini çıkarabilirsiniz.
Philips HD9250 XL 4.1L Özellikleri
- 1400W ısıtma gücü
- Rapid Air teknolojisi
- Fat Removal Teknolojisi
- 7 ön ayar
POCO X5 Pro 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Kalınlık: 7,9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Yazılım: Android 12, MIUI 14 for POCO
Redmi Note 11 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G96
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Kalınlık: 8,1 mm
- Ağırlık: 202 gram
- Yazılım: Android 11, MIUI 13
Huawei MatePad 10.4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 225 PPI
- Ekran Paneli: IPS
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 470 nit
- İşlemci: HiSilicon Kirin 710A
- GPU: Mali G51
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB (512 GB'a kadar MicroSD desteği)
- Arka Kamera: 13 MP f/1.8
- Ön Kamera: 8 MP f/2.0
- Hoparlör: 4 adet (Huawei Histen 7.0 destekli Harman/Kardon ses çözümü)
- Batarya: 7250 mAh
- Ağırlık: 450 gram
- Kalınlık: 7,35 mm
Honor Pad 8 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 1200 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 194 PPI
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 350 nit
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- GPU: Adreno 610
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 7250 mAh
- Ağırlık: 520 gram
- Kalınlık: 6,9 mm
Huawei MateBook D15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- İşlemci: 11. nesil Intel Core i7 1195 G7
- Ekran Kartı: Iris Xe Graphics
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
Lenovo Ideapad 3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB SSD
Honor Band 6 Özellikleri
- 1,47 inç büyüklüğünde AMOLED ekran
- 14 güne kadar pil ömrü
- 7/24 kalp ritim takibi
- 10 profesyonel egzersiz modu
- Kandaki oksijen seviyesi takibi
Huawei Watch GT 3 Özellikleri
- 46 mm sürümünde 1,43 inç, 42 mm versiyonunda 1,32 inç AMOLED ekran
- 46 mm sürümünde 14 güne kadar, 42 mm versiyonunda 7 güne kadar pil ömrü
- SpO2 takibi
- 100'den fazla egzersiz modu
- Bluetooth arama
QCY T13 Özellikleri
- Android ve iOS cihazlarla uyumlu
- 5 saate kadar arama, 8 saate kadar oynatma süresi
- 380 mAh batarya kapasitesi
Huawei FreeBuds 5i Özellikleri
- 28 saate kadar pil ömrü
- Yüksek çözünürlüklü ses
- 42 dB çok modlu aktif gürültü engelleme
- Android ve iOS cihazlarla uyumlu
Bu yazıda 2023'ün en iyi fiyat performans ürünleri listesi hazırladık. Peki, sizce Airfryer, akıllı telefon, tablet, laptop, kablosuz kulaklık ve akıllı saat konusunda en başarılı fiyat performans ürün hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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