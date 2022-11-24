En İyi Airfryer Modelleri ve Fiyatları - 2022

Airfryer; yemeklerin az yağlı ve lezzetli olmasını sağlayan bir cihazdır. Fırına benzer şekilde sıcak havanın etkisiyle yemekleri pişirir. Kızartma gibi yağlı gıdalar Airfryer sayesinde sağlıklı hale gelir. Çünkü Airfryer, az yağ kullanarak pişirme işlemi gerçekleştiriyor. Fırınlarla kıyaslandığında daha az yer kaplaması ürünün diğer önemli özellikleridir.

Yağ tasarrufunun yanı sıra fazla elektrik harcamaması da cihazın kullanışlılığını artırıyor. Airfryer’ların fan boyutu ve konsantre ısı kaynağı sayesinde yemekler hem eşit hem de çok hızlı şekilde pişiyor. Aynı zamanda çoğu Airfryer modellerinin raf ve sepetleri bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

En İyi Airfryer Tavsiyeleri

Philips Airfryer XXL

Philips Essential Hd9252/90

Xiaomi Mi Smart Air

Tefal Easy Fry

Karaca Air Pro Cook XL 2in1 Konuşan Airfryer

Yui M30 Maxifry Smart

Ninja AF100UK AirFryer

Schafer Fit Fry Yağsız Fritöz

Fakir Frywell Fritöz

Yasomi Y22 Air Fryer

1. Philips Airfryer XXL

Philips Airfryer XXL, sıcak hava eşliğinde az yağla yemekleri pişiriyor. Philips XXL’da yeni Fat Removal teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji sayesinde yemekler fazla yağdan arındırılır. Tam boy kapasiteye sahip Philips Airfryer’da aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Yemekleri kolay ve hızlıca pişirmektedir. 7,3 lt kapasite haznesi sayesinde 6 porsiyonluk servis hazırlayabilirsiniz.

Philips Airfryer XXL 11.489 TL’den satışa sunuluyor.

2. Philips Essential Hd9252/90

En iyi Airfryer modeli listemize, temizlenmesi çok kolay olan Philips Essential Hd9252/90 modelini ekleyebiliriz. 4.1 litre hazne kapasitesine sahip olan bu Airfryer modeli, 4.54 kg ağırlıkta tasarlanmıştır. 3 kişilik aileler için çok uygundur. Maksimum sıcaklığa 200 derecede ulaşmaktadır. Kullanıcılarından olumlu yorum alan cihazda NutriU App uygulamasını kullanarak birçok yemeğin tarifini öğrenebilirsiniz.

Philips Essential fiyatı 4.446 TL’dir.

3. Xiaomi Mi Smart Air

Az yağlı, sağlıklı, lezzetli ve çıtır çıtır yemekler yapmak için Xiaomi Mi Smart Air cihazını kullanabilirsiniz. Xiaomi Mi Smart Air’de 100'ün üzerinde akıllı tarif bulunuyor. OLED dokunmatik kontrol sisteminden oluşan Airfryer’in sıcaklığı ayarlanabiliyor.

360° sıcak hava sirkülasyonlu ısıtma sistemi de cihazın diğer önemli özelliğidir. Bir çorba kaşığı yağla lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. Xiaomi Mi Smart Air; ayarlanabilir sıcaklık sistemi, çıkarılabilir tepsi ve Wi-Fi bağlantısından oluşuyor.

Xiaomi Mi Smart Air fiyatı 2.679 TL’dir.

4. Tefal Easy Fry

Tefal Easy Fry, piyasaya “No Oil” sloganıyla çıktı. 60 dakikalık zamanlayıcıdan oluşan cihaz, otomatik kapanma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Cihaz, özel patentli sepetiyle alıcısına teslim ediliyor. 6 porsiyona kadar servis hazırlanabilen Tefal Easy Fry’in kapasitesi, 4.2 litredir.

Tefal Easy Fry fiyatı, 4.429 TL’dir.

5. Karaca Air Pro Cook XL 2in1 Konuşan Airfryer

4 litrelik hacme sahip olan Karaca Air Pro Cook XL 2in1 Konuşan Airfryer; pratik kullanıma sahiptir. Konuşan asistan özellikli cihazın çıkarılabilir haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Temizliği çok basit olan Airfryer, fiyat - performans açısından kullanıcılarından tam not alıyor. Cihazda sebze ve meyve kurutma özelliği de var.

İşlevselliğiyle dikkat çeken cihazın fiyatı, 6.955 TL’dir.

6. Yui M30 Maxifry Smart

Fiyat - performans ürünü olarak dikkat çeken Yui M30 Maxifry Smart, 6.5 litrelik hacme sahiptir. Çıkarılabilir haznesini bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Led ekranlı Yui M30 Maxifry Smart işlevselliğinden dolayı kullanıcılarından olumlu yorumlar alıyor.

Yui M30 Maxifry Smart’nin fiyatıysa, 3.258 TL’dir.

7. Ninja AF100UK AirFryer

Pratik kullanım sunan Ninja AF100UK AirFryer, ergonomik yapısıyla mutfaklarda çok yer kaplamıyor. Haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir şekilde tasarlanan Ninja AirFryer; yağsız pişirme, kızartma yapma işlevlerine sahiptir. Led ekranlı cihazın tutacaklı kızartma sepeti bulunuyor.

Ninja AirFryer, piyasada 4.000 TL’den satılıyor.

8. Schafer Fit Fry Yağsız Fritöz

1500 W gücündeki Schafer Fit Fry Yağsız Fritöz pişirme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Başarılı tasarımdan oluşan cihaz, yemekleri pişirdikten sonra sesli uyarı veriyor. Bu uyarı güvenliğinizi sağlıyor. 4 tane programdan oluşan cihazda yemek pişirme alternatifinizde artıyor.

Schafer Fit Fry Yağsız Fritöz fiyatıysa 2.259 TL’dir.

9. Fakir Frywell Fritöz

En iyi Airfryer modelleri arasına Fakir Frywell Fritöz cihazını ekleyebiliriz. Cihazın en dikkat çeken özelliği, yapışmaz yağ haznesinden oluşmasıdır. Yapışmaz yağ haznesi kolay temizlenmektedir. 2000 W gücündeki cihaz, kızartmaları hızlı şekilde hazırlıyor. Lezzetli kızartmaların yapıldığı bu cihazın 2,5 litrelik yağ kapasitesi var. Isıya dayanıklı şekilde tasarlanan plastik kulpu Airfryer’in kullanımını kolaylaştırıyor.

Fakir Frywell Fritözün fiyatı 2.179 TL’dir.

10. Yasomi Y22 Air Fryer

Yasomi Y22 Air Fryer, yemeklerin pişirilmesinin ardından sıcak tutma özellikli olarak tasarlanmıştır. Cihazın sessiz çalışma özelliği de bulunuyor. Ayrıca daha önce pişen yemekleri ısıtabilirsiniz. Ön ısıtma özelliği, ürünün kullanışlılığını artırmıştır.

Yasomi Y22 Air Fryer, 3.379 TL’dir.

1- Airfryer Sağlıklı mı?

Airfryer, az yağla lezzetli yemeklerin pişirilmesini sağlıyor. Az yağla pişirme olanağı sunduğu için sağlıklı cihazlardır.

2- Airfryer Çok Elektrik Yakar mı?

Airfryer hem yağ hem de elektrikten tasarruf yapılmasını sağlıyor.

3- Airfryer ile Neler Yapılabilir?

Son teknolojiyle üretilen bu hava fritözüyle birbirinden lezzetli; et yemeklerini pişirebilirsiniz. Izgara, tavuk ve balık yapabilirsiniz. Ayrıca sebze ve patatesleri de kızartabilirsiniz. Patlıcan, mısır ve kabak gibi sebzeler Airfryer’da kızartılabilir.

Sizlere Airfryer’ların en iyi marka ve modellerine dair bilgi vermek istedik. Ev eşyaları konusunda en iyiler listesini incelemeye devam etmek isterseniz En İyi Televizyon Modelleri yazımızı inceleyebilirsiniz.