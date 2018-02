General Mobile GM 8 Duyuruldu!

Uzun zamandır merakla beklenen General Mobile GM 8 nihayet tanıtıldı. GM 8 ile ilgili merak edilen General Mobile GM 8 ne zaman çıkacak, özellikleri ne olacak ve fiyatı ne kadar olacak gibi soruların tamamının cevabını bu haberimizde sizleri bekliyor.

General Mobile uygun fiyatlı ve Android One platformunu kullanan cihazlarıyla kullanıcıların gönüllerini kazanmış bir firma. Gerek ürünlerin kalitesi gerekse de fiyatlarıyla her yeni üründe piyasada ses getirmeyi başarıyorlar. Uzun zamandır piyasada olan GM 5, GM 5 Plus ve GM 6 modellerinden sonra beklenen General Mobile GM 8 modeli sonunda General Mobile resmi web sitesinden kullanıcılara duyuruldu.

General Mobile GM 8 Özellikleri

Yepyeni 18:9 Yeni Nesil Ekran

General Mobile GM 8 artık moda haline gelen yeni nesil akıllı telefon ekranıyla karşımıza çıkıyor, ekran 5.7 inç büyüklüğünde ve kenarları azaltılmış durumda.

Flaşlı Ön Kamera

Telefonda ön kamera işi bu sefer daha fazla önemsenmiş ve ön kamerada 13 megapiksel çözünürlüğünde F2.0 diyafram aralığına sahip ve flaşla desteklenmiş bir kamera yer alıyor.

Kulaklarınız Bayram Edecek

General Mobile GM 8 Dolby Audio imzalı ses kalitesiyle kullanıcılarla buluşacak, kutudan çıkan kulaklık ve ses kalitesinin oldukça tatmin edici olacağı söylenebilir.

General Mobile GM 8 Fiyatı

GM 8 Android One 4GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve 3GB RAM, 32 GB dahili hafıza olmak üzere iki ayrı versiyon ile tüketicilere sunuluyor. Kullanıcılar; 3GB RAM, 32 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu 999 TL’ye; 4GB RAM, 64 GB dahili hafızaya sahip olan versiyonu ise 1099 TL'ye satın alabilecekler.

General Mobile GM 8 Teknik Özellikleri

Kapasite: Vers.1 64GB, 4GB RAM Vers.2 32GB, 3GB RAM

Parmak İzi Okuyucu Sensör

Ağırlık ve Boyutlar: 154.2 x 72.7 x 7.96 mm Ağırlık: 152 gr

Ekran: IPS Incell LCD, 16M renk 5.7 inç HD+ 720x1440 piksel çözünürlük Corning® Gorilla® Glass

İşlemci: 64 bit mimari - Yeni nesil çip Qualcomm® MSM8940 Snapdragon™ 435, Octa-core ARM Cortex A53 1.4 GHz Arka Arka Kamera: 13 MP AF, f2.0 Diyafram

Ön Kamera: 13 MP FF, f2.2 Diyafram

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo