25 Gün Pil Ömrü Var! - Honor Watch GS Pro İnceleme

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Honor Watch GS Pro İnceleme Videosu

Honor Watch GS Pro, 454x454 piksel çözünürlük sunan yuvarlak 1.39 inç AMOLED ekrana sahip. Paslanmaz çelik çerçeve ve silikon kayış ile birlikte polikarbonat gövde bulunuyor. GS Pro’nun sağlam yapısı termal, şok ve su direnci dahil olmak üzere 14 MIL-STD-810G sertifikasını destekliyor.

Honor, gelgit durumu ve kötü hava uyarıları, kayak ve snowboard takibi ve telefonunuzdan bağımsız yürüyüş navigasyonu gibi özelliklerle doğa yürüyüşü, kayak ve yüzme meraklılarını hedefliyor.

Aktif kalp atış hızı takibi ile birlikte yüzme dahil toplamda 100’den fazla egzersiz modunu destekilyor. Ayrıca dahili kan oksijen monitörü ve uyku takibi özelliği mevcut. Saate Huawei Watch GT 2 ve FreeBuds 3’te bulunan Kirin A1 işlemci güç sağlıyor.

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