Honor GS Pro ve ES Akıllı Saatler Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, yeni akıllı saatleri Honor Watch GS Pro ve Watch ES’i tanıttı. GS Pro, markanın macera meraklılarını hedefleyen ilk sağlam ürünü. Watch ES, bileğinizde özel bir fitness eğitmeni olarak konumlandırılıyor. Honor akıllı saatler GS Pro ve Watch ES’in özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi haberimizde.

Honor Watch GS Pro Özellikleri

Honor Watch GS Pro, 454x454 piksel çözünürlük sunan yuvarlak formda 1.39 inç AMOLED ekrana sahip. Paslanmaz çelik çerçeve ve silikon kayış ile birlikte polikarbonat gövdeye sahip. GS Pro’nun sağlam yapısı termal, şok ve su direnci dahil olmak üzere 14 MIL-STD-810G sertifikasını destekliyor. Honor, gelgit durumu ve kötü hava uyarıları, kayak ve snowboard takibi ve telefonunuzdan bağımsız yürüyüş navigasyonu gibi özelliklerle doğa yürüyüşü, kayak ve yüzme meraklılarını hedefliyor. Aktif kalp atış hızı takibi ile birlikte yüzme dahil toplamda 100’den fazla egzersiz modunu destekilyor. Ayrıca dahili kan oksijen monitörü ve uyku takibi özelliği mevcut.

Saate Huawei Watch GT 2 ve FreeBuds 3’te bulunan Kirin A1 işlemci güç sağlıyor. Honor, düşük güç modunda 25 güne kadar, GPS açık yoğun kullanımda 48 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Eşleme, Bluetooth 5.1 bağlantısı üzerinden gerçekleşiyor. Mavi (Camo Blue), Siyah (Charcoal Black) ve Beyaz (Marl White) renk seçenekleriyle gelen saatin fiyatı 250 euro. Honor’un web sitesi üzerinden 7 Eylül’e kadar ön sipariş veren kullanıcılara 50 euro indirim sağlanacak.

Honor Watch ES Özellikleri

Honor Watch ES, 456x280 piksel çözünürlüğünde kare formda 1.64 inç AMOLED ekran ile daha geleneksel bir fitness odaklı akıllı saat. Her zaman açık işlevi ve özelleştirilebilir widget’lar ve saat yüzleri sunuyor. Ayrıca önceden yüklenmiş tamamen animasyonlu 12 fitness kursu ile adım adım egzersiz sunuyor. Toplamda 95 egzersiz modunu takip edebiliyorsunuz. Kalp atış hızı ve kan oksijen takibi ile birlikte uyku ve stres takibi özelliğine sahip. Çift yonga seti mimarisi sayesinde 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile pil 30 dakikada yüzde 70’e kadar şarj oluyor.

Honor Watch ES, siyah, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle 100 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Avrupa’da ön siparişler 7 Eylül’de başlayacak ve erken sipariş verenlere özel 20 euro indirim sağlanacak veya Honor’un Sport Bluetooth Kulaklık seti ücretsiz olarak sunulacak.