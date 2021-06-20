Huawei AX3 Wifi 6 Plus İnceleme Videosu içerisinde, Huawei'nin en yeni modemlerinden bir tanesine yakından göz attık.

Halihazırda evlerimizde bulunan modemlerim birçoğu Wi-Fi 5 teknolojisi üzerine temellendirilmiş durumdalar. Wi-Fi 6 ise modem teknolojisinin son ürünü ve yavaş yavaş standart hale gelmeye başlıyor. Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan modem çiplerinin gelişmesiyle birlikte modem teknolojileri de buna kendini uydurmaya başlıyorlar.

Huawei AX3 Wifi 6 Plus ise Çinli teknoloji devinin bu alandaki ilk ürünü. Daha önce birçok farklı marka Wi-Fi 6 temelli ürünlerini tanıtmışlardı. AX3 ile birlikte Huawei de güçlü bir alternatifle pazara girmiş oldu. Huawei açısından bu teknolojinin avantajı ise kendi telefonları ile en iyi sonucu sunuyor olması. Eğer yeni amiral gemisi Huawei akıllı telefonlardan birine sahipseniz, Huawei AX3 ile birlikte çok daha iyi bir internet deneyimi yaşamanız muhtemel.

Huawei AX3 Wifi 6 Plus Özellikleri

Wi-Fi 6 (802.11ax) ise son yıllarda akıllı cihazlara yavaş yavaş giren yeni standart olarak piyasada yaygınlaşmaya başlıyor. Wi-Fi 6, daha hızlı ve daha verimli Wi-Fi için artan taleple başa çıkmak için Wi-Fi 5'e göre çeşitli iyileştirmeler yapıyor. Böylece internet kullanımında daha stabil ve hızlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Wi-Fi 5 teknolojisi, en yüksek 433Mpbs hıza kadar destek veriyor. Aynı anda 32 cihaz bağlanabiliyor. Ortalama 30ms gecikme sunuyor.

Wi-Fi 6 ise 1.2Gbps hızları görebiliyor. Aynı anda 128 cihaza kadar destek veriyor. 10ms'e kadar düşük bağlantı gecikmesi vaat ediyor. Ayrıca diğer modemlere göre çok daha düşük güç tüketimi ile tam performans çalışabiliyor.

Wi-Fi 6 destekli modem çipi kullanan akıllı telefonlar ise bu modemle birlikte internet deneyimini bir tık daha yukarıya çıkarıyor. Özellikle çok hızlı bir internet bağlantısına sahipseniz, telefonunuzla birlikte kesintisiz internet deneyimine yaklaşabiliyorsunuz.