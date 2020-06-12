Fiyatı ve Özellikleriyle Hayran Bırakan Kulaklık: Huawei FreeBuds 3i

Huawei'nin ülkemizde yeni satışa sunduğu FreeBuds 3i modeline yakından bakıyoruz. Huawei FreeBuds 3i inceleme videomuzda cihazın tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Huawei FreeBuds 3i inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Huawei FreeBuds 3i Özellikleri

Aktif gürültü önleme özelliğine sahip olan FreeBuds 3i, kutusundan 4 farklı boyutta silikon uç ile çıkıyor. FreeBuds 3i, her biri iki mikrofon dışa, biri ise içe bakacak şekilde üç mikrofon sistemi ile geliyor.

Birinci mikrofon sesinizi alıyor, ikincisi ise çağrı kalitesini artırmak için kulaklıkların içinden iletilen sesi alıyor. Üçüncüsü ise dengeyi sağlıyor. Kulaklıkların her bir tanesi 37 mAh batarya kapasitesine sahip iken şarj kutusu 410 mAh kapasiteye sahip. Şarj kutusu Type-C bağlantı portu ile şarj oluyor.

Hemen yukarıda yer alan videodan Huawei FreeBuds 3i hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!