Huawei FreeBuds 3i Özellikleri ve Fiyatı (Apple AirPods Pro Rakibi)

Huawei’nin aktif gürültü engelleme özellikli kulak içi kulaklığı Huawei FreeBuds 3 fiyatıyla dikkat çeken bir üründü. Çinli teknoloji devi, en iyi gürültü engellemeyi sunan yeni kablosuz kulaklık ürünü FreeBuds 3i’yi tanıttı. Karşısına Apple AirPods Pro kulaklığı alan Huawei FreeBuds 3i’nin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei FreeBuds 3i Özellikleri

Huawei, Avrupa pazarları için yeni dahili aktif gürültü engelleme özelliğine sahip gerçek kablosuz Bluetooth kulaklıklarını tanıttı. Huawei FreeBuds 3i, tasarım olarak Apple AirPods Pro’ya oldukça benziyor.

FreeBuds 3i’nin her biri iki mikrofon dışa, biri içe bakacak şekilde üç mikrofon sistemine sahip. Birincisi sesinizi alıyor, ikincisi çağrı kalitesini artırmak için kulaklıkların içinden iletilen sesi alıyor. Bu bakımdan Samsung Galaxy Buds+’a benziyor. Ancak bu kulaklıklar daha ucuz olmakla birlikte 32dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özellikli. Tabii ki pil ömrünü etkileyen bir özellik. FreeBuds 3i, tek şarjla 3.5 saate kadar müzik dinleme, 2.5 saate kadar arama yapma imkanı veriyor. Kutusuyla birlikte müzik dinleme süresi olarak ek 14.5 saat, konuşma süresi olarak da 10.5 saat kazanıyorsunuz. Şarj kutusunda kulaklıklar yaklaşık bir saat içerisinde şarj oluyor. Kutunun kendisi 115 dakikada şarj oluyor. Uzun dokunarak aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatıyor, çift dokunarak müziği çalıyor/duraklatıyor veya aramayı yanıtlıyor/sonlandırıyorsunuz. Kutusundan 4 farklı boyutta silikon uç ile çıkıyor.

Huawei FreeBuds 3i Fiyatı

Huawei’nin yeni aktif gürültü engelleme özellikli kulak içi kulaklığı FreeBuds 3i, seramik beyaz renk seçeneğiyle 20 Mayıs’ta Huawei Store üzerinden 89.99 pound fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kulaklığın karbon siyah rengi de bulunuyor ancak 17 Haziran’da perakendecilerde satışa sunulacak.