Huawei Mate X: Dünyanın En Hızlı Katlanabilir Akıllı Telefonu

Geçtiğimiz günlerde Unpacked etkinliğinde Samsung S10 ailesiyle birlikte tanıtılan katlanabilir ekranlı telefon Samsung Galaxy Fold'un rakibi Huawei'den geldi. Huawei, şu sıralar Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X'i tanıttı.
Huawei Mate X inceleme videosu öncesinde lansman sonrasında sizlere cihazın teknik özellikleri ve detaylarını aktarıyoruz.
Huawei Mate X Teknik Özellikleri:
- 8-inç 8:7.1 AMOLED ekran @ 2480 x 2200 px (katlanmamış durumda)
- 6.6-inç 19.5:9 ekran @ 2480 x 1148 px (ön, katlandığında)
- 6.4-inç 25:9 ekran @ 2480 x 892 px (arka, katlandığında)
- 8 Çekirdek HiSilicon Kirin 980 5G chip (2x Cortex A76 2.6GHz + 2x Cortex A76 1.92GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz)
- 5000 5G modem
- 8GB RAM
- 512GB depolama (Huawei NM ile 256GB'a kadar genişletilebilir)
- 40MP (Geniş Açı Lens, f/1.8) + 20MP (Ultra Geniş Açı Lens, f/2.2) + 8MP (Telefoto, f/2.4) Leica Üçlü Kamera, Yapay Zeka Stabilizasyon
- Çift SIM (Hibrit, Nano), Çift Bekleme
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
- Dual-band GPS, A-GPS, GLONASS, BDS
- Parmak İzi Sensörü
- USB 3.1 Type-C
- EMUI 10 (Android 9 Pie)
- 4,500mAh Li-Po battery (55W Fast Charge, Huawei Supercharge)
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