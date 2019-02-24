Katlanabilir Huawei Mate X Duyuruldu! İşte Özellikleri

Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019 fuarı kapsamında tanıtıldı. HUAWEI Mate X, tüketicilere benzeri görülmemiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve yeni bir tür akıllı telefon ortaya çıkarmak için 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, yapay zeka ve tamamen yeni bir arayüzünü birleştirdi.
HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Yakın zaman önce duyurulan Samsung Galaxy Fold modelinin aksine iki ekrana sahip olan telefon, Interstella Blue Wave rengi ile dikkatleri çekti. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya gelen Huawei Mate X, katlandığında 17mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
Huawei Mate X modelinin diğer özellikleri ise şöyle tanıtıldı: "HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak devrim niteliğinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Çip, cihaz ve iletişim teknolojilerinde lider yeteneklere sahip HUAWEI, 5G döneminde de lider olmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm 5G çok modlu modem çip seti Balong 5000 ile donatılan HUAWEI Mate X, gelecek 5G akıllı telefonlarının da bir göstergesi olma niteliği taşıyor. Ayrıca HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4,500mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere HUAWEI Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile, her akıllı telefondan daha hızlı şarj olabiliyor."
Huawei Mate X özellikleri
|Çıkış Tarihi
|Duyuru Tarihi
|2019, Şubat
|Çıkış Tarihi
|2019'un ikinci finansal çeyreği
|Gövde
|Boyutlar
|Katlanmadan: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm
Katlandığında: 161.3 x 78.3 x 11 mm
|Ağırlık
|295 g
|SIM
|Hibrit Çift SIM
|Ekran
|Tip
|AMOLED, 16M renk
|Boyut
|8.0 inç, 205.0 cm2
|Çözünürlük
|2200 x 2480 piksel (~414 ppi)
|
|-Katlanan Ekran: 6.6", AMOLED, 1148 x 2480 piksel (19.5:9)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
|CPU
|Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)
|GPU
|Mali-G76 MP10
|Bellek
|Kart Slotu
|NM (Nano Memory), 256GB'a kadar)
|Dahili
|512 GB, 8 GB RAM
|Ana Kamera
|Üçlü Arka Kamera
|40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF
16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide)
8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto)
|Özellikler
|Leica marka optik, Çift LED, iki ton flaş, panorama, HDR
|Video
|[email protected], [email protected]
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Yok
|
|Gürültü engelleyeci mikrofon
|Bağlantı
|WLAN
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|GPS
|Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC
|Var
|Infrared port
|Var
|Radyo
|Yok
|USB
|3.1, Type-C 1.0 reversible connector
|Diğer
|Sensörler
|Parmak izi (yana monteli), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre
|Batarya
|
|Çıkarılamaz Li-Po 4500 mAh
|Şarj
|Hızlı şarj 55W
Huawei SuperCharge (85%doluluğa 30 dakikada)
|Ekstra
|Renkler
|Interstellar Blue
|Fiyat
|Yaklaşık 2300 EUR
YORUMLAR