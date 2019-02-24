Katlanabilir Huawei Mate X Duyuruldu! İşte Özellikleri

Katlanabilir ekranlı Huawei Mate X, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019 fuarı kapsamında tanıtıldı. HUAWEI Mate X, tüketicilere benzeri görülmemiş bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve yeni bir tür akıllı telefon ortaya çıkarmak için 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, yapay zeka ve tamamen yeni bir arayüzünü birleştirdi.

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Yakın zaman önce duyurulan Samsung Galaxy Fold modelinin aksine iki ekrana sahip olan telefon, Interstella Blue Wave rengi ile dikkatleri çekti. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya gelen Huawei Mate X, katlandığında 17mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Huawei Mate X modelinin diğer özellikleri ise şöyle tanıtıldı: "HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak devrim niteliğinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Çip, cihaz ve iletişim teknolojilerinde lider yeteneklere sahip HUAWEI, 5G döneminde de lider olmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk 7nm 5G çok modlu modem çip seti Balong 5000 ile donatılan HUAWEI Mate X, gelecek 5G akıllı telefonlarının da bir göstergesi olma niteliği taşıyor. Ayrıca HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4,500mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere HUAWEI Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile, her akıllı telefondan daha hızlı şarj olabiliyor."

Huawei Mate X özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / HSPA / LTE

Çıkış Tarihi Duyuru Tarihi 2019, Şubat Çıkış Tarihi 2019'un ikinci finansal çeyreği

Gövde Boyutlar Katlanmadan: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm

Katlandığında: 161.3 x 78.3 x 11 mm Ağırlık 295 g SIM Hibrit Çift SIM

Ekran Tip AMOLED, 16M renk Boyut 8.0 inç, 205.0 cm2 Çözünürlük 2200 x 2480 piksel (~414 ppi) -Katlanan Ekran: 6.6", AMOLED, 1148 x 2480 piksel (19.5:9)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 İşlemci HiSilicon Kirin 980 (7 nm) CPU Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G76 MP10

Bellek Kart Slotu NM (Nano Memory), 256GB'a kadar) Dahili 512 GB, 8 GB RAM

Ana Kamera Üçlü Arka Kamera 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF

16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide)

8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) Özellikler Leica marka optik, Çift LED, iki ton flaş, panorama, HDR Video [email protected], [email protected]

Ön Kamera

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Yok Gürültü engelleyeci mikrofon

Bağlantı WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD GPS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Var Infrared port Var Radyo Yok USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector

Diğer Sensörler Parmak izi (yana monteli), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre

Batarya Çıkarılamaz Li-Po 4500 mAh Şarj Hızlı şarj 55W

Huawei SuperCharge (85%doluluğa 30 dakikada)