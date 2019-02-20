Katlanabilir Ekranlı Telefon Samsung Galaxy Fold Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanır akıllı telefon Samsung Galaxy Fold, S10, S10 Plus ve S10e ile birlikte Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Fold, teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Samsung’un Türkiye saatiyle 22.00’de başlayan Unpacked 2019 etkinliğinde üç yeni Galaxy S telefonun (S10, S10+, S10e) yanında katlanır telefon Galaxy Fold tanıtıldı. Galaxy S ailesinin yeni üyeleri, 10. yıl özel telefonlar S10’lardan daha fazla merakla edilen Galaxy Fold, lansmandan bir gün önce kendisini göstermişti. Lansman gününe kadar Galaxy X, Galaxy F olarak anılan Samsung Galaxy Fold, akıllı telefon ve tableti tek bir cihazda görmek, deneyimlemek isteyen kullanıcılar hitap eden özel bir cihaz.

Samsung "Katlanabilir Telefon" Galaxy Fold Özellikleri:

Açıldığında 7.3 inç ekranlı bir tablete dönüşen, telefon formuna getirildiğinde 4.6 inç ekran sunan Galaxy Fold’un özel malzeme ekranı üçe bölünebilir şekilde kullanılabiliyor. Arkada da önde de üçlü kamera sistemini görüyoruz. Arkada 12+12+16MP, önde de 10+10+8MP kamerasıyla dikkat çeken katlanabilir telefonda 12GB RAM bulunuyor. 512GB dahili depolama alanı ile gelen cihazın parmak izi okuyucusu kilit tuşunda yer alıyor.

Yeni Ekran Malzemeleri: Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etmiş ve ince bir ekran yaratmış. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etmiş ve ince bir ekran yaratmış. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor. Yeni Menteşe Mekanizması: Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirmiş. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirmiş. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor. Yeni Tasarım Unsurları: Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Renklerle Samsung logolu menteşenin zarif durduğunu belirtelim.

Çoklu Aktif Pencere: Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz.

Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. Uygulama Sürekliliği: Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.

Daha Fazlasını Yapın: Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold’u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarlanmış. Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold’u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarlanmış. Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor. Mükemmel Multimedya Deneyimi: Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen net ve kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor.

Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen net ve kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor. Bugüne Dek En Yetenekli Kameramız: Cihazı, açık veya kapalı, hangi yönde tutarsanız tutun, bir kamera daima çekim yapmaya hazır olacak, siz de hiçbir anı kaçırmayacaksınız. Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold'un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor. Galaxy Fold, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor.

Galaxy Fold, dilediğiniz an ihtiyacınız olan ekrana dönüşüyor. Tek elle aramalar, mesajlar ve işlevselliğin öne çıktığı anlarda katlı halde kullanabiliyor; sunumlar, dijital içerikler, filmler ve AR içeriği gibi işlevsellik kadar görselliğin de öne çıktığı durumlarda ise açılarak yüksek kalitede büyük bir ekran deneyimi sunuyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh şu açıklamada bulundu: "Samsung bugün bir akıllı telefonla nelerin yapılabileceğini değiştirerek mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Galaxy Fold, katlanabilir sonsuz ekranımızla daha önce görülmemiş yeni kabiliyetleri açığa çıkaran yepyeni bir kategoriyi tanımlıyor. Galaxy Fold’u geleneksel bir akıllı telefonun sınırlarının ötesine geçerek, katlanabilir premium bir cihazın neler yapabileceğini deneyimlemek isteyenler için yarattık."

Samsung Galaxy Fold Özellikleri Ekran Ana ekran: 7.3” QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3) Kapak ekranı: 4.6” HD+ Super AMOLED (21:9) Kamera Kapak Kamerası 10MP (2PD), F2.2 Arka Kamera Ultra Geniş Açı: 16MP, F2.2 Geniş Açı: 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS Telefoto: 12MP, F2.4, OIS Ön Kamera Geniş Açı: 10MP (2PD) F2.2 RGB Derinlik: 8MP, F1.9 İşlemci 7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci Bellek / Depolama 12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0) Pil 4,380mAh (tipik)* Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumlu Kablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumlu Kablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie)

Samsung "Katlanabilir Telefon" Galaxy Fold Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Galaxy Fold’un 2019'un ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Yurt dışında 26 Nisan'dan itibaren 1980$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.