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Huawei P30 Lite İnceleme - Telefon Güzel Ama Fiyat?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Huawei P30 Lite inceleme videosunda Huawei P30 ailesinin en çok merak edilen modellerinden biri olan P30 Lite modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Huawei çıkarttığı telefonlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son yaşanan gelişmeler hali hazırda satışta olan cihazları etkilemediği için gönüllerin rahat olması gerektiğini söylemek lazım. 

Huawei P30 Lite Teknik Özellikleri

İşlemci: Kirin 710
Grafik İşlemcisi: Mali-G51 MP4 GPU
RAM: 6GB RAM
Depolama: 128GB depolama
Ekran: 6.15 inç Full HD+ ekran
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie işletim sistemi
Arka Kameralar: 48 MP, f/1.8 + 2 MP + 8MP üçlü arka kamera
Ön Kamera: 24 MP, f/2.0 ön kamera
Bağlantılar: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS
Pil: 3340mAh(Hızlı Şarj Desteği)

Huawei P30 Lite Fiyatı

 

Huawei P30 Lite 3500 TL'lik fiyat ile satışa çıkıyor.

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