Huawei P30 Lite İnceleme - Telefon Güzel Ama Fiyat?

Huawei P30 Lite inceleme videosunda Huawei P30 ailesinin en çok merak edilen modellerinden biri olan P30 Lite modelini tüm detaylarıyla inceliyoruz. Huawei çıkarttığı telefonlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son yaşanan gelişmeler hali hazırda satışta olan cihazları etkilemediği için gönüllerin rahat olması gerektiğini söylemek lazım.

Huawei P30 Lite Teknik Özellikleri

İşlemci: Kirin 710

Grafik İşlemcisi: Mali-G51 MP4 GPU

RAM: 6GB RAM

Depolama: 128GB depolama

Ekran: 6.15 inç Full HD+ ekran

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie işletim sistemi

Arka Kameralar: 48 MP, f/1.8 + 2 MP + 8MP üçlü arka kamera

Ön Kamera: 24 MP, f/2.0 ön kamera

Bağlantılar: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

Pil: 3340mAh(Hızlı Şarj Desteği)

Huawei P30 Lite Fiyatı

Huawei P30 Lite 3500 TL'lik fiyat ile satışa çıkıyor.