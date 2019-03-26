Huawei P30 Pro Kutu Açılımı ve Ön İnceleme! - 50X Zoom!

Huawei P30 serisi Paris'te düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Huawei P30 ve P30 Pro lansmanından hemen sonra cihazı edindik ve kutu açılımının ardından ilk izlenimlerinizi sizlerle paylaştık. Fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazan Huawei P30 Pro'yu kutusundan çıkardık ve cihazın öne çıkan özelliklerine değindik. Huawei P30 Pro kutu açılımı ve ön inceleme videosunun ardından detaylı inceleme videosu da çok yakında Tamindir YouTube kanalında sizlerle olacak.

Huawei P30 Pro Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi: Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie

Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie Ekran: 6.47" OLED, 1080 x 2340 px, 398 ppi

6.47" OLED, 1080 x 2340 px, 398 ppi Biyometrik: Ekran içi parmak izi (optik)

Ekran içi parmak izi (optik) İşlemci: Kirin 980

Kirin 980 Bellek: 6GB / 8GB

6GB / 8GB Depolama: 128GB / 256GB / 512GB + nanoSD card

128GB / 256GB / 512GB + nanoSD card Ana Arka Kamera: 40MP SuperSpectrum RYYB sensor - 27mm, f/1.6, OIS

40MP SuperSpectrum RYYB sensor - 27mm, f/1.6, OIS İkinci Arka Kamera: 8MP 5x telefoto periskop - 125mm, f/3.4, OIS

8MP 5x telefoto periskop - 125mm, f/3.4, OIS Diğer Arka Kameralar: 20MP ultra geniş - 16mm, f/2.2 + ToF derinlik kamerası

20MP ultra geniş - 16mm, f/2.2 + ToF derinlik kamerası Ön Kamera: 32MP, f/2.0

32MP, f/2.0 Batarya: 4200 mAh

4200 mAh Şarj: USB-C, 40-watt kutu içi adaptör, 15-watt kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj

USB-C, 40-watt kutu içi adaptör, 15-watt kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj Diğer: IP68, Kızılötesi alıcı, 3.5mm kulaklık girişi yok, Stereo hoparlörler

Huawei P30 Pro Fiyatı

Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı 1000€'dan başlıyor. 8/128GB model 1000€, 8/256GB model 1100€.