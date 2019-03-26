Huawei P30 Pro Kutu Açılımı ve Ön İnceleme! - 50X Zoom!

Huawei P30 serisi Paris'te düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Huawei P30 ve P30 Pro lansmanından hemen sonra cihazı edindik ve kutu açılımının ardından ilk izlenimlerinizi sizlerle paylaştık. Fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazan Huawei P30 Pro'yu kutusundan çıkardık ve cihazın öne çıkan özelliklerine değindik. Huawei P30 Pro kutu açılımı ve ön inceleme videosunun ardından detaylı inceleme videosu da çok yakında Tamindir YouTube kanalında sizlerle olacak.
Huawei P30 Pro Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Huawei EMUI 9.1 ile özelleştirilmiş Android 9 Pie
- Ekran: 6.47" OLED, 1080 x 2340 px, 398 ppi
- Biyometrik: Ekran içi parmak izi (optik)
- İşlemci: Kirin 980
- Bellek: 6GB / 8GB
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB + nanoSD card
- Ana Arka Kamera: 40MP SuperSpectrum RYYB sensor - 27mm, f/1.6, OIS
- İkinci Arka Kamera: 8MP 5x telefoto periskop - 125mm, f/3.4, OIS
- Diğer Arka Kameralar: 20MP ultra geniş - 16mm, f/2.2 + ToF derinlik kamerası
- Ön Kamera: 32MP, f/2.0
- Batarya: 4200 mAh
- Şarj: USB-C, 40-watt kutu içi adaptör, 15-watt kablosuz şarj, Ters kablosuz şarj
- Diğer: IP68, Kızılötesi alıcı, 3.5mm kulaklık girişi yok, Stereo hoparlörler
Huawei P30 Pro Fiyatı
Huawei P30 Pro Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Cihazın yurt dışı fiyatı 1000€'dan başlıyor. 8/128GB model 1000€, 8/256GB model 1100€.
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