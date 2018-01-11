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  4. İki Katlı Telefon ZTE Axon M - CES 2018 Özel

İki Katlı Telefon ZTE Axon M - CES 2018 Özel

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Las Vegas'ta düzenlenen ve Tamindir.com olarak yerinde takip ettiğimiz CES 2018 teknoloji fuarından en önemli gelişmeleri sizler için aktarmaya devam ediyoruz. Bugün fuarın en ilginç cihazlarından birisi olan ZTE Axon M modelinin ön inceleme videosu ile karşınızdayız. Bir değil tam iki tane 5,2 inç boyutunda ekranın yer aldığı ZTE Axon M ön inceleme videosunda, cihaz ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Keyifli seyirler!

ZTE Axon M Özellikleri

ZTE Axon M ilk başta normal bir telefon gibi gözükse de arkasını gördüğünüz an değişikliği farkediyorsunuz. Telefonda bir değil iki adet Full HD çözünürüğünde 5,2 inç boyutunda ekran yeralıyor. İstediğiniz zaman telefonu açıp tek büyük ekrana dönüştürerek hiç de fena sayılmayacak bir tablet deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu ekranların her biri 1080p çözünürlüğe ve 426ppi piksel yoğunluğuna sahip. 

ZTE Axon M

Gücünü Snapdragon 821 işlemcisinden alan akıllı telefonda 4GB RAM'in yanı sıra, 32GB microSD depolama imkanı da yer alıyor. 20 megapiksel çöznürlüğünde bir kameraya sahip olan ZTE Axon M, 3180 mAh değerinde bir batarya ile geliyor. 230 gram ağırlığında olan cihazın tasarım noktasında göze pek de hoş gelmediğini söyleyebiliriz. Yine de çift ekranıyla piyasadaki diğer akıllı telefonlardan farklı bir noktada konumlanan ZTE Axon M, kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatabilir.

Kutusundan Android 7.1.2 işletim sistemi ile çıkan ZTE Axon M, ABD'de 725 dolardan satışa sunuluyor. ZTE Axon M'nin Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. 

ZTE Axon M ön inceleme videomuzda cihaz hakkındaki düşüncelerimizi ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. İyi seyirler!

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