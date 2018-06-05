iOS 12 Hız Testi (iPhone 5S)

Apple, WWDC etkinliğinde iOS 12’yi tanıtırken yeni özelliklerin yanı sıra performans iyileştirmelerinin de üzerinde durdu. iOS 12 ile animasyonların daha akıcı hale getirildiği, uygulama açılışlarının hızlandırıldığı, klavye ve kameranın geç gelmesinin sorununun çözüldüğü söylendi. Özellikle yoğun kullanımda kendini gösteren iOS 12, Apple’ın söylediği kadar performanslı mı çalışıyor? iOS 12 güncellemesini alacak en eski model olan iPhone 5s’de iOS 12 Beta 1 performansını gösteren video, bir son kullanıcının deneyimini yansıtıyor. Cihazlardan birinde iOS 11.4 final sürümünün yüklü olduğunu belirtelim.

iOS 12 Beta 1 güncellemesini iPhone/iPad cihazlarına yükleyip memnun kalan kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Görünen o ki; Apple, iOS 11 şikayetlerini dikkate almış ve yeni iOS'u sadece en yeni iPhone'da mükemmel çalışacak şekilde tasarlamamış.